Песков заявил, что Россия рада приезду зарубежных лидеров на Игры Будущего
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Россия рада приезду лидеров иностранных государств на Игры Будущего в Казани.
«Мы действительно рады, что, собственно, радость этого спортивного мероприятия с нами разделят лидеры целого ряда государств. Мы своевременно сообщим, кто они», — приводит слова Пескова ТАСС.
Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи.
21 февраля пройдёт церемония открытия, 3 марта — церемония закрытия соревнований.
Ранее сообщалось, что Китай подтвердил участие своих спортсменов в Играх Будущего.