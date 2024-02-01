Песков заявил, что Россия рада приезду зарубежных лидеров на Игры Будущего

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Россия рада приезду лидеров иностранных государств на Игры Будущего в Казани.

«Мы действительно рады, что, собственно, радость этого спортивного мероприятия с нами разделят лидеры целого ряда государств. Мы своевременно сообщим, кто они», — приводит слова Пескова ТАСС.

Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи.

21 февраля пройдёт церемония открытия, 3 марта — церемония закрытия соревнований.

Ранее сообщалось, что Китай подтвердил участие своих спортсменов в Играх Будущего.