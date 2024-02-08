Китай подтвердил участие своих спортсменов в Играх Будущего

Помощник президента России Юрий Ушаков по итогам беседы Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что Китай подтвердил участие своих спортсменов в Играх Будущего и других турнирах в РФ.

«Китайская сторона подтвердила участие своих спортсменов в Играх Будущего в Казани и других спортивных турнирах», — приводит слова Ушакова РИА Новости.

Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи.

21 февраля пройдёт церемония открытия, 3 марта — церемония закрытия соревнований.

Ранее сообщалось, что Ковальчук, Дацюк и Зарипов сыграют в матче звёзд на Играх Будущего.