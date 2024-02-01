Ковальчук, Дацюк и Зарипов сыграют в «Матче звёзд» на Играх Будущего

Легенды хоккея Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Данис Зарипов сыграют в гала-матче, который пройдёт по окончании полуфинала турнира Игр Будущего по фиджитал-хоккею.

Игра состоится 22 февраля в 17:00 мск на Ледовой арене. Также участие в матче примут Евгений Артюхин, Максим Афиногенов, Сергей Мозякин, Александр Сёмин и Василий Кошечкин. Соперниками легенд отечественного спорта станут хоккеисты детско-юношеских спортивных школ Казани.

Напомним, что за победу в дисциплине «Лига Ставок фиджитал-хоккей» в рамках Игр Будущего поспорят восемь коллективов из разных стран. По итогам жеребьёвки в группе А соревнуются команды Baltic Select, Liga Pro Team, Barys Cyber Team, Quetzales Mexico North Am, а в группе B — Inter, Ak Bars, Cosmos X17 и Feniks.

Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. 21 февраля пройдёт церемония открытия, 3 марта — церемония закрытия соревнований.

Ранее все билеты на финал и полуфиналы турнира по Dota 2 на Играх Будущего были раскуплены через несколько минут после старта продаж.