Билеты на один из финалов Игр Будущего раскупили за пять минут

Все билеты на финал и полуфиналы турнира по Dota 2, который пройдёт в рамках Международного мультиспортивного турнира Игр Будущего, были раскуплены через несколько минут после старта продаж.

Соревнования по дисциплине «фиджитал MOBA» (Dota 2 + Суперфинал) пройдут в центре «Казань Экспо» с 19 по 25 февраля. Среди участников турнира будут звёздные команды из Китая Xtreme Gaming и Azure Ray. Конкуренцию им составят победители фиджитал-игр One Move и Hydra, а также приглашённые команды LGD и G2xiG. Всего в сетке турнира заявлено 16 команд со всего мира.

Боевая арена в формате «фиджитал» проверит навыки спортсменов в игровой вселенной Dota 2, а финалисты примут участие в суперфинале, где покажут свои физические навыки. Призовой фонд Dota 2 составит $1 млн, а суперфинала — $50 тыс.

Отметим, что активно раскупаются фанатами и билеты на соревнования по другим фиджитал-дисциплинам, цифровая часть которых состоит из популярных в мире киберспорта игр: MLBB, CS2, «Мир танков» и Standoff2. Почти не осталось билетов и на одну из самых зрелищных дисциплин Игр Будущего — «Битву роботов», поединки в которой пройдут в казанском цирке 24—26 февраля.

Примечательно, что всего чуть больше четверти всех билетов выкуплено жителями Казани — 26,5%. В целом же география продаж распространяется на всю Россию: Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан, Удмуртия, Московская, Ленинградская, Нижегородская, Свердловская, Ульяновская, Самарская области и другие регионы страны.

Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. 21 февраля пройдёт церемония открытия, 3 марта — церемония закрытия соревнований.

Ранее сообщалось, что в Казани открылся главный операционный центр Игр Будущего.