В Казани открылся главный операционный центр Игр Будущего

Главный операционный центр турнира «Игры Будущего» открылся в Казани.

В центре разместятся руководители служб и сервисов, отвечающие за все функциональные направления во время подготовки и проведения Игр. В режиме реального времени они будут следить за ходом турнира и оперативно реагировать на любые изменения ситуации.

Также ожидается, что будет аккредитовано порядка 20 тыс. человек, ещё более 80 тыс. посетят Игры Будущего в качестве болельщиков.

Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. 21 февраля пройдёт церемония открытия, 3 марта — церемония закрытия соревнований.

Ранее сообщалось, что участие в Играх Будущего подтвердили 277 команд из 107 стран.