Участие в Играх Будущего подтвердили 277 команд из 107 стран

Руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров сообщил, что участие в Международном мультиспортивном турнире подтвердили 277 команд из 107 стран.

«Сегодня стали известны турнирные сетки в самых зрелищных, на мой взгляд, дисциплинах. Игры Будущего — постоянно расширяющаяся вселенная. Мы начинали с 16 дисциплин, потом увидели огромный интерес и расширили программу до 21 вида, сейчас ещё добавился Футбол для дружбы для детей 9—13 лет. Уже подписаны соглашения с 277 командами из 107 стран — это серьёзный международный уровень», — заявил Столяров.

В понедельник, 29 января, на ВДНХ состоялась финальная жеребьёвка Игр Будущего.

Соперники был распределены в десяти дисциплинах: «Футбол для дружбы. Фиджитал 2024», «Фиджитал‑футбол», «Фиджитал‑баскетбол», «CS2 + лазертаг», «Standoff 2 + лазертаг», «Warface + лазертаг», «Мир танков», «Фиджитал MOBA. Турнир по дисциплине MLBB», «Фиджитал MOBA. Турнир по дисциплине Dota2», «Фиджитал‑хоккей».

Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. 21 февраля пройдёт церемония открытия, 3 марта — церемония закрытия соревнований.

Ранее казанский «Ак Барс» объявил о переносе четырёх матчей Континентальной хоккейной лиги из-за проведения Игр Будущего.