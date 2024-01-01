«Ак Барс» объявил о переносе четырёх матчей КХЛ из-за проведения Игр Будушего

Казанский «Ак Барс» перенёс четыре матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за проведения международного турнира по фиджитал‑спорту «Игры Будущего».

Как сообщается на сайте «Ак Барс», команда будет проводить домашние встречи вместо «Татнефть Арены» во Дворце спорта в Казани.

«Матчи 15, 21, 24 и 26 февраля сыграем во Дворце спорта. Игры смогут посетить только владельцы абонементов, открытая продажа билетов осуществляться не будет», — заявили в казанском клубе.

«Татнефть Арена» вмещает почти 9 тысяч зрителей, Дворец спорта — 3,5 тысячи.

«Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Евгений Тищенко вошёл в тренерский штаб команды Gamers of Future, которая примет участие в Играх Будущего в Казани.