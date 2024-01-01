Олимпийский чемпион по боксу Тищенко подготовит команду для Игр Будущего

Российский боксёр Евгений Тищенко вошёл в тренерский штаб команды Gamers of Future, которая примет участие в Играх Будущего в Казани.

Боксёр вместе с известным бойцом смешанных единоборств (MMA) Иваном Штырковым будет готовить бойцов к выступлениям в дисциплине фиджитал-единоборства. Спортсменов ждут схватки в игре Mortal Kombat и бои по правилам ММА (три раунда по три минуты).

В команду, которую будут тренировать Тищенко и Штырков, вошли бойцы ММА Денис Лаврентьев, Тимур Нагибин, Ильяс Хамзин и чемпионка мира по самбо Любовь Сальникова.

Финальный этап сборов спортсмены пройдут на базе Академии единоборств РМК в Екатеринбурге, где Тищенко готовится к своим боям.

Тищенко является чемпионом Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. В 2018 году он дебютировал в профессиональном боксе. На его счету 13 побед.

Турнир пройдёт 22 и 23 февраля в Казани. За призовой фонд в $500 тыс. будут бороться восемь команд со всего мира.

Ранее сообщалось, что команды из Западной Европы и Северной Америки примут участие в соревнованиях по фиджитал-баскетболу на Играх Будущего 2024 года в Казани.