Руководитель проекта «Игры Будущего» допустил вариант проведения следующего турнира в Африке

Руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров рассказал, что следующие соревнования могут пройти в Африке.

«Сравнивать Игры Будущего и Олимпиаду не совсем корректно. Если мы проанализируем оба турнира, увидим много различий. Мы позиционируем себя как новый продукт. В Санкт-Петербурге мы были на форуме Россия — Африка. Мы хотим видеть спортсменов со всего мира, и из Африки в том числе. Из Сенегала, Кении, ЮАР. Мы готовы обсуждать будущее место проведение турнира, и это место может быть Африкой», — сказал Столяров на пресс-конференции.

Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи.

21 февраля пройдёт церемония открытия, 3 марта — церемония закрытия соревнований.

Ранее Песков заявил, что Россия рада приезду зарубежных лидеров на Игры Будущего.