«Геймеров приравняли к профессиональным атлетам»: Frame Tamer — об Играх Будущего и о новых дисциплинах фиджитал-спорта

Игры Будущего — большое и великое событие, которому нет аналогов в мире. Об этом в интервью RT заявил российский стример Александр Ермолаев, известный под псевдонимом Frame Tamer. По его мнению, в будущем фиджитал-спорт может стать самостоятельной дисциплиной, а геймеров способен мотивировать больше времени уделять физической активности. Также блогер объяснил, какую дисциплину хотел бы увидеть на соревнованиях в Казани, и ответил, готов ли собрать команду для выступления в Counter-Strike 2.

— Как вы оцените формат Игр Будущего? Насколько вам близка идея совместить состязания в физическом и цифровом измерениях?

— Мне нравится, когда происходит нечто новое. Приятное ощущение причастности к чему-то большому и великому. Есть чувство, что это направление будет развиваться и им заинтересуются во всём мире, а фиджитал станет самостоятельной дисциплиной. Мне странно осознавать, что я будто нахожусь у истоков развития всего этого.

Очень нравится совмещение этих двух миров. Например, обычные футболисты чувствуют себя серьёзными дядями, а киберспортсменов оценивают с позиции «ну играют там в компьютер, и пусть». А благодаря фиджиталу можно наблюдать за тем, как стоит здоровый, крутой спортсмен и поддерживает простого парня, который держит джойстик. Ведь успех зависит и от него тоже. Благодаря этому направлению геймеров приравняли к профессиональным атлетам.

— Таким образом, одни начинают более серьёзно относиться к другим…

— Иногда человек может плохо показать себя на поле из-за нехватки каких-то особенных физических данных. А киберспортсмен — вырвать победу. И это здорово. Видел, как в том же баскетболе не особо накачанные парни борются на площадке, бросают мяч, бегают, помогают команде. Это очень крутая история.

Если сидеть на одном месте по 8—10 часов и играть, то со временем это сильно ударит по здоровью. Поэтому нужно поддерживать этот формат физических соревнований. Некоторых непросто заставить даже зарядку сделать, а тут есть реальная мотивация.

— Вы видели где-то похожий концепт или это уникальный продукт?

— Как мне кажется, в таком виде эти два рода состязаний ещё никто не совмещал. Мне всё это напоминает фильмы про будущее — лазеры, космолёты, соревнования в воздухе. Аналогов Играм Будущего нет. И кажется удивительным, что впервые нечто подобное начинают делать только сейчас. Причём именно в России, а это очень здорово. В этом есть крутость.

— Как бывший оператор, вы наверняка сформировали своё мнение о показе турнира.

— Я посмотрел достаточно выступлений, в том числе и вживую. Всё сделано круто. Снято нескучно, динамично, много интересных ракурсов. Особенно в баскетболе. Есть интересные эпизоды с применением GoPro. Съёмка не выглядит как образцовый коммерческий проект, здесь много живого.

— Есть желание принять участие в развитии или разработке какого-нибудь направления для Игр Будущего?

— Я бы лучше поучаствовал в самих Играх, но не понимаю, в какой дисциплине достаточно хорош. Хотелось попробовать себя именно в соревновательном формате, ощутить эту борьбу сразу в двух направлениях — physical и digital.

— Существует дисциплина CS2 + лазертаг. Возможно, в ней смогли бы собрать команду?

— Думаю, с этим проблем не возникло бы. Но мне кажется, я не так хорош ни в Counter-Strike 2, ни в лазертаге. У меня сильно развит соревновательный дух, а вот навыки нужно подтягивать.

— На Играх Будущего будут проходить турниры по фиджитал-футболу, -хоккею, -баскетболу и многим другим дисциплинам. Какие бы вы добавили?

— На мой взгляд, любопытно было бы совместить Minecraft и реальное строительство. Людям сначала нужно было бы воздвигнуть дом в игре, а потом тоже самое сделать в реальном мире. Вот это было бы прикольно.

— Возможно, на каком-то из видов вы хотели бы поработать в качестве комментатора?

— Я бы скорее не останавливался на какой-то конкретной дисциплине, а обозревал происходящее на поле или экране.

Мне кажется, тут надо подстраиваться под событие. Например, если дают космическую тематику, то надо предоставлять информацию по этой теме. На мой взгляд, во время эфира нужно оставаться пластичным, не терять нить повествования, быть свежим, энергичным.

У комментаторов же всегда присутствует этот звон в голосе, когда они описывают или объявляют какие-то вещи. А я, как стример, привык работать не только интонацией, но и лицом. Иногда кажется, будто у меня задачи посложнее, ведь приходится напрягаться в визуальном плане.

— На последних фиджитал-играх в октябре ваши коллеги-стримеры вели трансляции прямо с площадки. Вам бы хотелось сделать такое же?

— У меня же был такой опыт. Меня хвалят за бархатистый, красивый голос, да и в целом я очень люблю поговорить, поэтому мне хотелось бы попробовать себя в комментаторском формате. Постараться раскрыть этот жанр с новой стороны. Возможно, смогу даже ещё больше молодёжи привлечь своими речами.

— А чем ещё можно привлечь молодёжь к Играм Будущего?

— Да миллионом вещей. Например, развитием. Молодёжь сейчас только об этом и думает. Мир меняется, приходят новые технологии, и в них надо разбираться, как-то соответствовать, искать своё место. Это сделать тяжело. И сейчас появились фиджитал-игры — новое направление, в котором ребята могут развить себя, завоевать титулы. Раньше они просто играли, а сейчас соревнования будут проводиться в формате той же Олимпиады.

— А если говорить о старшем поколении, чем Игры Будущего могут заинтересовать его?

— Мне кажется, для более взрослых людей это очень противоречивый формат. Много неона, слишком всё футуристично. Они же любят консерватизм и редко принимают новое. Конечно, не все, но большинство. Фиджитал для них очень яркий, динамичный и, может, даже пугающий.

— Вы отошли от своей операторской деятельности и создали канал Frame Tamer на YouTube, где берёте интервью у известных личностей. С каким человеком, связанным с Играми Будущего, вам бы хотелось снять ролик?

— Может быть, с Никитой Нагорным. Мы с ним достаточно давно знакомы. Когда узнал, что он является президентом Всероссийской федерации фиджитал-спорта, то ощутил прогресс, личностный рост. И подумал: «Когда я уже свой пиджак надену».

Но пока Игры Будущего для меня очень новое и необычное событие, тут пока за что-то зацепиться сложно. Картинка сияет, быстро меняется, уже маскоты какие-то прыгают. Хоть я достаточно молод и свеж, всё равно глаза разбегаются, не знаю, кого выбрать в качестве героя. Может быть, в будущем кто-то меня заинтересует.

— Как вам маскоты и идея с жар-птицей МИRA?

— Мне понравилось, как визуально это выглядит. Но во время голосования я представлял его в старом формате, в стиле того же талисмана Олимпийских игр. Когда показали саму жар-птицу, понял, что это нечто другое.