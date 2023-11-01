«Практически никогда не орём друг на друга»: Гасанов — об общении внутри команды, поездке на ЧМ по CS и Играх Будущего

В топовых киберспортивных командах игроки почти никогда не ругаются друг с другом на турнирах, заявил в интервью RT выступающий в дисциплине Counter-Strike Абдул Гасанов. По его словам, такое поведение может лишь навредить коллективу, поэтому участники стараются сохранять спокойствие. Также он рассказал, в какой момент решил стать киберспортсменом, как состоялся его дебют на профессиональных соревнованиях в Москве и планирует ли он выступить на Играх Будущего.

— К 22 годам вы успели поиграть за команды Team Spirit и Espada, занять третье место на мейджоре в Антверпене и поиграть в OG. Как начался ваш путь в киберспорте?

— В целом, чтобы пробиться наверх, мне понадобилось года четыре. При этом определяющий момент в моей карьере произошёл полтора-два года назад. Тогда я стал относиться к киберспорту профессионально и решил усиленно тренироваться.

— Получается, вы увлеклись киберспортом ещё в школе?

— Впервые прикоснулся к играм очень рано, в шесть лет.

— Такое хобби не мешало учёбе?

— Скажем так, всегда прекрасно понимал, чего именно хочу. И мне, скорее, мешала школа в достижении этих целей.

— Какой предмет был любимым в школе?

— История. Обожаю её с раннего возраста.

— Назовите три главных качества киберспортсмена для достижения успеха?

— Вера в себя, коммуникабельность и работоспособность. Необходимо провести много часов в игре, чтобы начать понимать все её тонкости.

— Как и многие киберспортсмены, вы активно ведёте стримы. Это своеобразный отдых от профессиональной сцены или попытка найти себя в новом деле?

— Профи могут стримить хоть каждый день. Например, у меня любовь к этому зародилась во время пандемии коронавируса. Тогда я пробился в элитную группу и у меня было огромное количество свободного времени для проведения трансляций. Ведь я сидел дома и мне не нужно было летать на турниры.

Сейчас для меня это скорее развлечение, способ изучения самого себя, получение навыков взаимодействия с аудиторией. Где этому учиться, если не на стриме, когда твои подписчики приходят к тебе поболтать, посмотреть, как ты играешь.

— Получается, вам в целом нравится коммуницировать с людьми?

— Да, считаю очень крутым умение взаимодействовать со своей аудиторией.

— Нет ли у вас желания в будущем стать профессиональным комментатором и работать на турнирах по Counter-Strike?

— Нет, никогда не планировал целенаправленно заниматься этим, но с удовольствием пробую себя на этой стезе. Несколько мероприятий уже освещал. Это классный опыт. Но сейчас у меня одна цель — оставаться успешным игроком. Поэтому пока не рассматриваю возможность стать тренером или кем-то ещё. Возможно, это вопрос времени.

— Какая из действующих команд импонирует вам больше остальных?

— Очень сложно выбрать, ведь Counter-Strike 2 заметно отличается от CS:GO. Но у меня всё равно есть команды, за которыми особо приятно наблюдать. В первую очередь выделил бы FaZe, G2 и MOUZ.

— Осенью 2023 года Valve презентовала Counter-Strike 2. В чём главные различия между ней и её предшественницей — CS:GO?

— В целом новая версия мне нравится, но есть нюансы. Выполняю роль снайпера, а на данный момент представителям моего класса невозможно демонстрировать всё своё мастерство.

— Почему?

— Есть такая штука, называется Peeker's Advantage. Игра построена так, что у большинства есть преимущество в дуэли со снайпером. И дело не в мастерстве, просто всё построено именно таким образом. Жду, пока разработчики станут прислушиваться к замечаниям и вносить изменения, благо их поступает достаточно. Начнут улучшать уровень геймплея для профессионалов. Сейчас участвовать в турнирах бывает очень обидно и больно, ведь иногда уступаешь в важных моментах не из-за собственных ошибок, а из-за несовершенства продукта.

— Кого бы выделили среди действующих киберспортсменов по CS?

— Особо отметил бы frozen из MOUZ. Он очень хорошо адаптировался под новую версию CS. Вопрос не в том, какую статистику он демонстрирует, а как он чувствует себя во время матча.

— Вы дебютировали на профессиональном уровне на московском турнире MID.TV Cyber Cup в 2018 году. Удалось ли тогда добиться поставленных целей?

— Нет. Мы дошли до полуфинала, где встретились с командой — участницей мейджора Winstrike. На тот момент за неё ещё выступал Boombl4. Очень хотелось взять верх, но не получилось. Поэтому эмоции были не самые лучшие. Осознавал, что это мой турнир.

— А что вы ощущали перед соревнованием?

— Летели из разных уголков России и понимали: если проиграем первый матч — вылетим. Поездка на чемпионат была моим подарком от родителей на день рождения. Я отправился туда один, и на обратную дорогу у меня не было денег, поэтому я рассчитывал на победу. В итоге домой пришлось добираться на автобусе, но я не сильно расстроился.

— Выступление в полуфинале оставило какой-нибудь отпечаток?

— Это был мой первый серьёзный шаг в карьере. Многие из ребят, с кем мы изначально выиграли путёвку на турнир, отказались от неё. Не хотели терпеть поражение на старте и сразу ехать обратно. Я же решил, что приму участие вне зависимости от результата. Это было очень важным моментом. Как минимум попробовал и показал себя в Москве, после чего мне начали поступать предложения от других команд.

— Что происходит в тимспиках (голосовых чатах) на крупных турнирах?

— Мы практически никогда не орём друг на друга. Это точно не про элитные команды, хотя у менее высококлассных такое может случаться. Чаще всего всё сводится к банальной коммуникации между тиммейтами (партнёрами по команде. — RT). Стараемся веселиться, когда это возможно, ведь правильная атмосфера — одна из важнейших вещей. Вы можете быть невероятно мастеровитыми, талантливыми киберспортсменами, но если внутри всё не в порядке, то вероятность победы катастрофически снижается.

Мы общаемся, планируем, что будем делать в следующих раундах, ждём команду от капитана и в редких случаях повышаем голос, если кто-то не слышит или упускает очень важную информацию. Я не видел, чтобы кто-то ругался. Конечно, в некоторых коллективах ребята порой впадают в состояние тильта (вызванное неудачей эмоциональное состояние, в котором игрок принимает неоптимальные решения. — RT). Но в большинстве случаев всё идёт очень спокойно. Качество общения напрямую влияет на результаты. Если ты будешь кричать, то только испортишь настрой партнёрам.

— А если кто-то начинает чересчур нервничать?

— Зависит от команды. Мы все стараемся не перегибать палку, но порой сложно себя контролировать, и тогда эмоции берут верх. В этот момент задача всех остальных — сделать так, чтобы ребята могли поддержать тиммейта, направить его в то русло, где он будет максимально полезен.

— Вы рассматриваете возможность поучаствовать в Играх Будущего? Например, в Матче звёзд?

— Сейчас точно нет. Ребята соревнуются в CS:GO, а я не очень заинтересован в этом. Было бы здорово проверить свои силы в CS2. Кроме того, всегда хотел попробовать себя в лазертаге, но пока не готов.

— В Counter-Strike цены на скины (внешний вид) для оружия могут достигать десятков тысяч долларов. Какой ваш самый любимый?

— Если говорить о снайперской винтовке, то это AWP Gungnir. Если нож, то «Керамбит | Волны Рубин». Со временем хотел бы приобрести его и в CS2.

— Помимо Counter-Strike, какие у вас есть хобби?

— Я много чем занимаюсь. Одно из любимых занятий — просмотр видео на YouTube с целью изучения различных сфер деятельности человека. Стараюсь находить что-то новое для себя и изучать либо в свободное время, либо во время тренировок. Если, конечно, не требуется полного погружения.

— Какая у вас мечта?

— Сложный вопрос, потому что к большинству вещей в своей жизни я отношусь как к целям. Думаю, в глобальном смысле моя мечта — делать всё, что захочу, и не волноваться о будущем дне.