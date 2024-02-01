DS Robotics стала чемпионом Игр Будущего в дисциплине «Битва роботов»

Завершился третий день соревнований по битве роботов на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.

Команда из Индии DS Robotics (GodSpeed — имя робота) оказалась сильнее в финале Daddy Bots (Россия).

В матче за третье место Turbomechatrоniki из России обыграла своих соотечественниц Energy Girls из Санкт-Петербурга.

Результаты турнира:

DS Robotics (Индия) vs Daddy Bots («Папочка», Россия) — 1:0;

Energy girls («Барракуда», Россия) vs Turbomechatroniki («Путевой-23», Россия) — 0:1.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — фиджитал (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.