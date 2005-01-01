Liga Pro Team обыграла COSMOS X17 в финале фиджитал-хоккея на Играх Будущего

Завершился пятый день турнира «Лига ставок фиджитал-хоккей» в рамках Игр Будущего.

В матче за третье место казанский Ak Bars одержал победу над латвийским Baltic Select со счётом 20:4.

На льду казанская команда забросила 14 шайб и пропустила только одну. Таким образом, местные хоккеисты получили 7 млн рублей призовых.

В финале турнира Liga Pro Team обыграла COSMOS X17. Исход встречи решился в серии буллитов — 4:3.

Результаты дня:

Ak Bars (Россия) — Baltic Select (Латвия) — 20:4;

Liga Pro Team (Россия) — COSMOS X17 (Россия) — 4:3.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital), а также проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.