Степанова — об Играх Будущего: пусть нам завидуют те, кто не с нами

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова рассказала о возможности включения дисциплин фиджитал-спорта в программу Олимпийских игр.

«Во взрослую жизнь вступает поколение, которое выросло на онлайн-играх. Мы встречаем их, мы уже готовы! Приходите к нам, занимайтесь спортом. Технологии вас ждут.

Фиджитал-спорт на Олимпиаде? Мне кажется, что фиджитал — это отдельная семья, и Олимпийские игры с ними не сравнятся. Пусть нам завидуют те, кто не с нами. Я с удовольствием играю в PUBG Mobile, Counter-Strike и «Формулу-1».

Я бы пригласила на Игры всех сильнейших спортсменов, олимпийских чемпионов. Сейчас у нас ожидаются новые чемпионы по фиджитал-спорту. Я посмотрела на масштаб этих соревнований. Кажется, что это ещё круче, чем Олимпийские игры. У меня сейчас мурашки по коже. Это новая эра, это новые соревнования. Здорово, что они начинаются в России.

Президент во время послания Федеральному собранию сказал: «Вставайте на лыжи». Я пить не начинала, но стою на лыжах с детства. Можно сказать — здание выполнено», — сказала лыжница.

Ранее Вероника Степанова поделилась впечатлениями от Игр Будущего в Казани.