Степанова: можно соорудить фиджитал-лыжи, я бы с удовольствием поучаствовала

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова поделилась впечатлениями от Игр Будущего в Казани.

«Большие впечатления. У меня глаза разбегаются от большого количества событий. Впечатляет количество людей и ажиотаж вокруг.

Фиджитал-лыжи? Помнится мне, была игра на компьютере в биатлон. Можно такое же соорудить и в лыжах. Я с удовольствием поучаствовала и раздавала бы советы, как это всё можно организовать.

Сравнение с Олимпиадой? Да, тем более организатор Чернышенко, который занимался и организацией Олимпиады. Можно спросить у него, как организовывать такие великолепные соревнования для большой аудитории, чтобы всё было так технологично», — сказала Степанова.

Ранее сообщалось, что Степанова стала победителем женской Гонки Легкова.