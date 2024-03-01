Чернышенко: Казань прощается с Играми Будущего, но для фиджитал-движения всё только начинается

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выступил на церемонии закрытия Игр Будущего в Казани.

«Мы сделали это, первые в истории Игры Будущего состоялись. Россия придумала и провела турнир в новых видах спорта, в формате фиджитал. Это технологический, зрелищный и вдохновляющий турнир. Были зрители более чем из 100 стран, они следили за соревнованиями на стыке спорта и киберспорта, спортсмены подарили нам невероятные эмоции. У нас признанный во всём мире спортивный бренд, и это успех.

Россия доказала свою лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе. Спасибо всем спортсменам за их открытую и честную борьбу, вы пионеры фиджитал-спорта, и ваши победы вдохновили весь мир. Спасибо зрителям за поддержку на трибунах, огромное спасибо гостеприимной Казани и республике Татарстан.

Мы благодарим всех тех, кто организовал невероятные условия для всех участников и зрителей. Ещё одно доказательство того, как может встречать гостей Казань. Сегодня Казань прощается с турниром, но для самих Игр будущего всё только начинается. Передаём эстафету новым городам и странам, чтобы радовать людей во всём мире и вовлечь как можно больше людей в новое фиджитал-движение», — сказал Чернышенко.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который прошёл в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимали участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Ранее сообщалось, что в Казани состоялась церемония закрытия Игр Будущего.