«Чувствую дикую боль и падаю»: Физиев — о разрыве связок колена, бое с Гэтжи, вере в Царукяна и сытости Макгрегора

Восстановление после второго разрыва связок левого колена проходит очень непросто, заявил в интервью RT боец UFC Рафаэль Физиев. По словам азербайджанца, в ходе поединка с Матеушем Гамротом он сразу осознал, насколько серьёзное повреждение получил. Также спортсмен рассказал, какие ошибки совершил в противостоянии с Джастином Гэтжи, ответил на вопрос, способен ли Арман Царукян одержать победу над Исламом Махачевым, а также объяснил, почему Конор Макгрегор не торопится возвращаться в октагон.

— Что думаете о проведении Игр Будущего?

— Подобные мероприятия не могут не вызывать интерес. Фактически впервые удалось объединить два принципиально разных мира. Но я и сам близок к киберспорту. Люблю поиграть в приставку, всю эту суету.

— Наверняка много часов провели в симуляторе UFC.

— Удивлю вас, но вообще нет. Достаточно того, что сам бьюсь там. Поверьте, смешанных единоборств хватает с головой. Даже за себя ни разу в жизни не дрался.

— Во что тогда играете?

— Различные стрелялки типа Counter-Strike. Или же бродилки. В Dota 2 тоже могу зарубиться. То есть круг интересов обширный.

— В последнем поединке с Матеушем Гамротом вы получили травму колена. Как сейчас себя чувствуете?

— После операции прошло уже четыре месяца. Ещё приблизительно четыре-пять осталось до полного восстановления. И только потом смогу отправиться в тренировочный лагерь, чтобы готовиться к новому бою.

— Как в целом проходит восстановление?

— Скажу прямо: хреново. Это очень долгий, нудный и медленный процесс. Здесь остаётся только набраться терпения и двигаться вперёд. Сейчас занимаюсь раз в день и основной упор делаю на закачку колена.

— Понимаете, с чем было связано повреждение? Просто несчастный случай?

— Для меня это уже вторая подобная травма. И в первый раз, что самое страшное, тоже порвал связки на левой ноге. Соответственно, тогда также перенёс операцию. Понятное дело, сустав после таких повреждений не отличается крепостью. Вот он и не выдержал прямо во время поединка.

— Сразу поняли, что случилось?

— В ту же секунду. Увы, даже сомнений не оставалось. Как сейчас помню: второй раунд и тот злосчастный эпизод. Я чувствую дичайшую резкую боль в колене и сразу падаю. Потом Гамрот бросился на добивание, но мне было уже всё равно. Лежал и думал: «Блин, ну как так?! Опять десять месяцев восстанавливаться». Судья остановил схватку, а нога стала просто как вата. Её не чувствовал. Для ММА это, пожалуй, самое страшное.

— Вы проделали яркий путь в UFC, одержав шесть побед подряд, но затем потерпели два поражения, хотя были близки к тому, чтобы включиться в борьбу за пояс. Что крутится в голове в такие моменты?

— Я там ещё буду. Больше скажу: поднимусь не только в топ-5, но и взлечу на вершину. Я ещё повоюю!

— Тяжёлые мысли в голову не лезут?

— Пытаюсь относиться к произошедшему философски. У каждого своя дорога. Один обходится без травм, а другой постоянно рвётся. Тут ничего не поделаешь. Конечно, порой приходится непросто и где-то замыкаешься в себе... Потом расслабляешься. Все мы живые люди. Но я сам по себе человек позитивный и стараюсь сохранять оптимизм даже в сложных жизненных ситуациях.

— Чем занимались, когда приходили в себя после операции?

— У меня не было как такового постельного режима. Уже на следующий день вовсю ходил. Более того, сразу отправился в зал. Закачивал ногу даже через сильную боль. Понимал, что нельзя ни в коем случае давать слабину, запускать себя и полностью терять форму. Ты должен дать понять организму, что, несмотря на случившееся, не прекращаешь его нагружать. Но после вторых «крестов» в любом случае реабилитация проходит дольше и сложнее.

— Спустя почти год понимаете, где допустили ошибку в бою с Джастином Гэтжи?

— Я её осознал уже по ходу третьего раунда, но не смог остановиться. Только представьте себе. Лондон. Забитая до отказа арена. Ты дерёшься в соглавном бою. Выбрасываешь удар за ударом и слышишь, как толпа ревёт. А я это люблю. Когда бился с Джастином — кайфовал. Я даже не могу вам передать эти ощущения. Меня поймут только профессиональные бойцы, которые сами выходят в клетку. И они кайфуют, как и я. Прекрасно помню это чувство. Я бью и бью, а болельщики кричат всё громче. А я хочу, чтобы они дали ещё эмоций. Захлестнуло.

— Не было мысли в заключительном раунде вести поединок аккуратнее, вы ведь на тот момент вели на карточках судей?

— Прекрасно понимал, что выигрываю. В том-то и состояла главная ошибка — не сумел сам себя перебороть. В этом и есть весь Рафа Физиев. Я выхожу и жду заряда от зрителей. Если людям нравится, как я дерусь, то стараюсь продолжать в том же духе.

— Если вас с приобретённым негативным опытом вернуть в прошлое, провели бы последний раунд иначе?

— На сто процентов. Дело даже не в опыте и не в том, что Джастин занимал высокое место в рейтинге. Я просто так веду себя во всех схватках. Вспомните, например, рубку с Бобби Грином, которого я одолел единогласным решением судей. К сожалению, с Гэтжи обстоятельства сложились не в мою пользу.

— С кем хотите сразиться после возращения в строй?

— Не думаю об этом. Вообще всё равно. Готов выйти с любым. Даже не так важно, из топ-10 или топ-15 будет соперник.

— Какие-то переговоры по этому поводу с руководством UFC уже вели?

— Мне официально предлагали встретиться с Дастином Порье в апреле. Но я просто не успею восстановиться, поэтому вынужден был отказать. Видимо, в UFC рассчитывали, что очень быстро приду в себя. Пока готов вернуться в октагон только в сентябре. А Порье в итоге сойдётся с Бенуа Сен-Дени.

— У кого больше шансов на успех в претендентском бою — у Армана Царукяна или Чарльза Оливейры?

— У Армана. Он банально моложе и заряженнее. Плюс мы неоднократно становились свидетелями того, что бразильцу очень непросто даются поединки с такими оппонентами, как Царукян. Он чувствует себя некомфортно с качественными борцами, которые умеют хорошо контролировать ситуацию сверху и грамотно защищаются от его атак в партере.

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— Многие считают, что Оливейра уже не тот.

— Давайте не забывать, что ему 34. Возраст не может не сказываться на физическом состоянии любого спортсмена. К сожалению, и в случае с Чарльзом годы берут своё. Легенда постепенно уходит.

— Царукян способен взять реванш у Ислама Махачева?

— Думаю, да. Если Арман будет драться в октагоне, скажем так, умнее, у него появятся шансы на успех. Я в него верю. Способен ли кто-то ещё из топов лёгкого веса остановить действующего чемпиона? Сложно сказать. Но мне кажется, Царукян реально в состоянии забрать пояс у Махачева.

— Многие считают, что Гэтжи в бою с Махачевым обречён. Согласны?

— Перед их схваткой вспоминают проигранный американцем поединок с Хабибом Нурмагомедовым. Но тогда ему просто не хватило уверенности в себе. Он вышел в октагон испуганным и растерянным. Понятно, что по уровню борьбы Джастину будет сложно сравняться и с Махачевым. Американец, хотя и является базовым борцом, в партере работать не любит. Но побить Ислама всё равно можно, если действовать с умом и осторожно.

— В последнее время снова заговорили о встрече Конора Макгрегора и Майкла Чендлера, которая никак не состоится. Верите в возвращение ирландца?

— А зачем ему это? Ради чего бойцы вообще выходят в октагон? Чтобы заработать. У Макгрегора денег предостаточно и просто нет мотивации драться. Может, он даже и вернётся, но без прежнего рвения и желания. К тому же нельзя забывать о тяжелейшем переломе ноги, полученном во встрече с Порье. Такие травмы бесследно не проходят. Конор в любом случае останется опасным, но едва ли включится в гонку за чемпионским поясом.

— Дана Уайт сетовал, что и у Хамзата Чимаева теперь недостаёт огня в глазах.

— А зачем ему сражаться дважды в неделю? Он уже одержал семь побед подряд в UFC и близок к завоеванию пояса. Хамзат вышел на другой уровень. Он может биться раз в год и отлично зарабатывать. Уверен, он так же мотивирован, как и на заре карьеры. По-прежнему считаю его одним из сильнейших атлетов промоушена. Чимаев своими результатами это давно доказал.

— Совсем недавно сменился чемпион в полулёгком весе. Поражение Александера Волкановски нокаутом от Илии Топурии удивило?

— Если честно, да. Был уверен, что австралиец возьмёт верх. Но он пропустил один удар и упал. В этом и заключается вся прелесть ММА — никогда нет явного фаворита. Ты можешь им считаться, но получить разок и проиграть. От этого никто не застрахован, даже чемпионы. Одна «банка» способна решить всё.

— Нокаут в реванше с Махачевым сказался на Волкановски?

— Не верю в это. Если внимательно изучить повтор эпизода, видно, как он пропустил удар Топурии, которого просто не видел. Он ведь блестяще защитился от трёх предшествующих. А потом оппонент сделал скачок и донёс правый через руку. Неслучайно Александер сразу выключился.

— Илия на вершине надолго?

— Он очень силён. Защита от борьбы на отличном уровне. Плюс Топурия здорово боксирует. Но думаю, хороший тайский боксёр с более-менее мощными руками разберёт грузина. Тот же Макс Холлоуэй вполне способен это сделать.