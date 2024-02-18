Окончание правления Великого: Топурия нокаутировал Волкановски и завоевал титул UFC в полулёгком весе

Илия Топурия одержал досрочную победу над Александером Волкановски на турнире UFC 298, который прошёл в Анахайме. Грузинский спортсмен нокаутировал австралийца во втором раунде и нанёс ему первое поражение в полулёгком весе, став пятым чемпионом в истории дивизиона. В свою очередь, Роман Копылов попался на удушающий приём и уступил Энтони Хернандезу, а Роберт Уиттакер единогласным решением судей взял верх над Пауло Костой и получил право сразиться с Дрикусом Дю Пелсси за пояс в средней категории.

Главный турнир UFC в феврале проходил в Анахайме и включал в себя сразу несколько крайне ожидаемых поединков. Безусловно, особняком стала дуэль между Александером Волкановски и Илией Топурией за звание чемпиона в полулёгком весе, которая должна была продемонстрировать, насколько серьёзный отпечаток оставило на австралийце поражение нокаутом от Ислама Махачева в реванше и по-прежнему ли он недостижим для конкурентов по дивизиону, где одержал уже 12 побед подряд. Но были и другие, не менее интригующие схватки. И в одной из них очередное испытание предстояло пройти Роману Копылову.

За последние два года экс-чемпион AMC Fight Nights превратился из кандидата на увольнение в одного из самых горячих бойцов средней категории. С сентября 2022 года Копылов взял верх четыре раза подряд, причём каждый раз делал это не только досрочно, но и эффектно. Серией мощнейших ударов были нокаутированы Алессио Ди Кирико и Пунахэле Сориано, хай-киком — Клаудио Рибейро, а для Джоша Фремда роковым стало попадание по корпусу. Благодаря этому Роман не только завоевал две награды за «Выступление вечера», но и получил шанс пробиться в топ-15 весовой. Ведь именно это ожидало его в случае успеха в сражении с Энтони Хернандезом.

В преддверии UFC 298 американец занимал 15-ю строчку в рейтинге дивизиона и продолжал относиться к числу талантливых спортсменов. Поражения от Маркуса Переса и Кевина Холланда остались в прошлом и сменились четырьмя победами подряд. Причём повержены были не только тот же Фремд, но и Эдмен Шахбазян, ещё некоторое время назад считавшийся будущим претендентом на трофей. Карьеру Хернандеза немного подтормаживали разве что постоянные травмы и смены оппонентов. Так, с 2021-го отменилось аж семь битв с его участием, причём иногда виноват был он сам. Например, с тем же Копыловым он мог сразиться ещё в сентябре, но снялся из-за повреждения. Однако в феврале судьба всё же свела их вместе. На этот раз до октагона не добрался уже оппонент Энтони — Икрам Алискеров, а Роман поспешил выйти на замену.

Безусловно, на лёгкую прогулку Копылову рассчитывать не приходилось, но поединок с Хернандезом с самого начала стал складываться для него крайне тяжело. Россиянин уже в дебюте несколько раз пропустил на отходе и, пусть сумел защититься от первого прохода в ноги, впоследствии всё же позволил американцу затянуть себя в «глубокие воды». Да, полноценного перевода на канвас Роман не допустил, но позволил приклеиться к себе у сетки. Энтони успевал не только контролировать оппонента, но и выбрасывать жёсткие удары, в том числе локтями и коленями.

После перерыва экс-чемпион UFC Майкл Биспинг сказал, что Копылов мог быть расстроен тем, как прошёл первый раунд. И это действительно было так, ведь создать проблемы для Хернандеза он практически не смог. И хотя уже в начале второго несколько раз жёстко встретил соперника, очень быстро очутился в крайне непростой ситуации. Оступившись, россиянин позволил американцу вновь завязать себя в клинче, а потом и провести полноценный тейкдаун. Энтони с ходу пробрался за спину и набросил удушающий. Роман отчаянно сражался, терпел и даже разорвал захват, но сразу же оказался в нём вновь. И во второй раз спастись уже не смог.

К разочарованию болельщиков, следующей досрочной победы пришлось ждать довольно долго. Хотя дуэль Генри Сехудо с Мерабом Двалишвили вряд ли кого-то разочаровала, особенно её первая треть. Спортсмены устроили настоящую рубку в клетке, где чуть больше преуспел бывший чемпион в легчайшем весе. Американец пусть и несколько раз пропустил сам, но его попадания были значительно опаснее и чуть было не отправили грузина на канвас. А особенно жёстким выглядел левый хук на выходе из размена.

Но уже по ходу второй пятиминутки у 37-летнего Сехудо стали заканчиваться силы. Сначала он получил несколько увесистых ударов в стойке, а затем позволил Двалишвили в полной мере продемонстрировать борцовские навыки. До конца отрезка дважды угодил на землю и залез в гильотину, выйти из которой ему помог гонг.

В предыдущем раунде соотношение ударов составило 34-9 в пользу грузинского спортсмена. И хотя в заключительном такого разгрома удалось избежать, превосходство Двалишвили было более чем осязаемым (24-9). Он не только перебил Сехудо, но оформил два тейкдауна и почти половину отрезка контролировал экс-чемпиона. И склонил на свою сторону судей, продлив успешную серию до десяти боёв, а также заявил о готовности побороться за титул в 61,2 кг.

Что касается следующей схватки, то на бумаге она выглядела крайне любопытно. Но Иэн Мачадо Гэрри и Джефф Нил не порадовали фанатов зубодробительным нокаутом, а часть противостояния провели у сетки. В итоге ирландец был чуть точнее и взял верх раздельным решением, благодаря чему остался непобеждённым (14-0). Правда, болельщики с этим явно не согласились и освистали триумфатора.

Для сравнения, битва Роберта Уиттакера и Пауло Косты вышла куда более зажигательной. Вернувшийся в клетку после полуторагодичного отсутствия бразилец смотрелся неплохо, а в концовке стартового раунда отметился сокрушительным хай-киком, но экс-чемпион хоть и получил неприятное рассечение, но выстоял. И хотя периодически пропускал опаснейшие лоу-кики, постепенно стал прибирать инициативу к рукам. С каждой минутой более выносливый Уиттакер набирал обороты, в то время как соперник начал уставать.

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В итоге Роберт чуть увереннее отработал заключительный раунд, заметно превзошёл Пауло по сумме значимых попаданий (95-67) и выиграл единогласным решением. И если двое судей отдали австралийцу победу с минимальной разницей в счёте, то Майкл Белл увидел его превосходство во всех отрезках, чем шокировал Косту. Так или иначе Уиттакер реабилитировался за провал в поединке с Дрикусом Дю Плесси и заслужил реванш с новоиспечённым обладателем титула в 84 кг.

Что касается главного боя вечера, то поначалу ничто не предвещало беды для Волкановски. Он довольно уверенно контролировал дистанцию и не позволял Топурии создавать себе серьёзных проблем. Да, однажды грузинский спортсмен весьма неплохо проявил себя в размене, но на этом всё. Австралиец смотрелся уверенно и даже рассёк претенденту нос.

Тем удивительнее выглядело произошедшее во втором отрезке. Волкановски внезапно стал раз за разом проваливаться и пропускать удары навстречу, в то время как сам не мог буквально ничего поделать с соперником. И если до поры до времени у Топурии не получалось реализовать своё преимущество, то на четвёртой минуте он всё же добился успеха. Парой ударов он отбросил Александера к сетке, после чего уложил на настил сокрушительным правым хуком. Австралиец рухнул в глубокий нокаут и ещё долго не мог прийти в себя.

Таким образом, Волкановски потерпел второе досрочное поражение подряд за четыре месяца, а Топурия не только стал новым чемпионом, но и завершил целую эпоху в истории полулёгкого дивизиона UFC, прекратив правление австралийца, продлившееся в общей сложности 1526 дней.