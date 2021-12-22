«Пробежал и пошёл помогать бабушке»: Пархоменко о марафоне в деревне, увлечении футволеем и триумфе на ЧМ по пляжке

Болельщики на всю жизнь запомнят эмоции, которые испытали от побед сборной России по пляжному футболу в 2021 году. Такое мнение в интервью RT высказал вратарь национальной команды Денис Пархоменко. По его словам, теперь сборной предстоит доказывать, что те успехи не были случайными. Голкипер рассказал о своём увлечении футволеем и знакомстве с легендарным бразильским игроком Белло, объяснил, как решился пробежать марафон во время локдауна, и признался: не мог даже представить, что вернётся в «Спартак» спустя всего год после ухода в «Локомотив».

«В Бразилии футволей по уровню популярности не уступает футболу»

— В декабре вы с Владиславом Смертиным приняли участие в Интерконтинентальном кубке по футволею в Москве, а до этого специально ездили в Бразилию познавать азы этого вида спорта. Чем запомнилось путешествие?

— Хотели привезти в Россию тренировочную основу, чтобы развивать футволей у нас. Работали у живой легенды Белло, который в футволее выиграл всё, что можно и нельзя. Необходимо понимать: там всё находится на совершенно другом уровне. Когда в Бразилии приходишь на пляж, повсюду видишь площадки для волейбола, футбола или футволея. Каждый третий занимается этим на любительском или профессиональном уровне. Просто сумасшедшая зависимость от игры с любым мячом. Общались с местными ребятами. Кто-то водит такси, кто-то трудится на заводе, а в свой выходной все приходят и рубятся на песке. Я вам больше скажу: в Бразилии футволей по уровню популярности не уступает футболу. Профессионалы выступают на специальных площадках, а вокруг собирается целая толпа болельщиков.

— Чем вас удивил легенда футволея Белло?

— Наверное, своим отношением. В основном люди едут в Бразилию отдыхать. Когда он узнал, что мы прибыли специально, чтобы постичь секреты футволея, сказал: «Ребята, вы, наверное, сумасшедшие»? Посмеялся, всё-таки Россия ассоциируется скорее со снегом, чем с песком. Но когда увидел наши задатки, начал относиться гораздо серьёзнее. Белло провёл огромный тренировочный процесс, сделал большое количество подсказок. Мельчайшие нюансы сильно повлияли на нашу игру.

— Какие советы особенно запомнились?

— Он рассказал много интересного о расположении на площадке. Объяснил, почему не стоит находиться друг от друга на большом расстоянии. Надо передвигаться синхронно и быть словно единым организмом. О приёме мяча Белло сказал следующее: «Не нужно отдавать пас куда-то далеко. Просто аккуратно подбей мяч и атакуй». Мы же в России привыкли много бегать и прыгать. Отсюда большая трата сил. Когда начинаешь понимать суть мелких деталей, становится намного легче.

— Как вы сами оказались в футволее?

— Понятно, что он тесно связан с пляжным футболом и является прекрасным подспорьем в техническом оснащении. Помогает развивать не только физические качества, но и чувство мяча, площадки, координацию. По сути, это обязательное занятие для пляжного футболиста.

— Достаточно удивительно видеть в таком виде вратаря. Казалось, они как правило — не самые техничные игроки.

— Никогда не славился сумасшедшей техникой, поэтому, когда делал первые шаги в футволее, приходилось непросто. Не было и понимания, как правильно двигаться. Очень тяжело бегать по песку, ноги постоянно проваливаются, не получается зафиксировать голеностопы. Вроде бы с мячом на «ты», а координация подводит.

— Как идёт развитие футволея в мире?

— Бразилия — отдельный мир. Очень высокий уровень в Европе. Во многом это связано с тем, что они путешествуют по всей планете и набираются опыта. Мы пошли по их пути. Общаешься с ребятами, а они все посещали Бразилию и принимали участие в соревнованиях. Собственно, там 60 лет назад данный вид и зародился.

— Какие в нём перспективы у россиян?

— Мы делаем первые серьёзные шаги по популяризации футволея, поскольку он в стране пока не является официальным видом. Сейчас наша основная задача состоит в том, чтобы зарегистрировать его. Другая заключается в привлечении внимания людей. Есть пляжный волейбол, о котором знают все. Хотим поднять футволей на такой же уровень.

В этом плане организация Интерконтинентального кубка в Москве — огромный шаг. К нам приехали европейцы, которые остались в восторге от происходящего. Более того, во время игр и тренировок они сами подходили и давали какие-то советы. Люди хотят дать толчок развитию вида и получить новых достойных оппонентов.

— На Интерконтинентальном кубке вы вместе с Владиславом Смертиным дошли до четвертьфинала. Это можно назвать серьёзным достижением?

— Хороший результат, но мы ставили цель — как минимум добраться до полуфинала. Чудеса бывают только в сказках. Тот опыт, который имеется у нас с Владом, пока не позволяет выступать на должном уровне. Мы как пара профессионально уделяем внимание футволею всего три месяца, тогда как некоторые ребята играют вместе по десять лет. Тем не менее, мы получили ценнейшие знания. Россияне ещё ни разу не участвовали в чемпионатах мира, но в следующем году, надеюсь, состоится дебют.

— В России в футволей играет много пляжных футболистов: вы, Антон Шкарин, Андрей Новиков, Юрий Крашенинников, Илья Леонов. Кто смотрится лучше всех, если не брать в расчёт вас?

— Назову двоих: Крашенинникова и Шкарина. Дело не только в их техническом оснащении, но и видении площадки. Юрий контролирует всё и отдаёт качественные передачи. А опыт позволяет ему предугадывать действия соперника. Антон же — просто маэстро. Играть с ним — одно удовольствие. Он постоянно заряжает эмоциями, находит нужные слова.

«Подготовка к марафону занимает до шести месяцев, нам хватило трёх недель»

— У вас отличный поставленный удар, один из лучших в стране. Неслучайно вы оформили дубль в матче Суперфинала Евролиги-2021 с Польшей и стали автором одного из самых красивых голов Кубка России-2019. Натренировать этот компонент помог футволей?

— Он как раз ни при чём. Это вопрос пахоты на тренировках и отработки конкретных элементов. Сама мышечная структура позволяет мне владеть таким ударом. А точность нарабатывается со временем. Просто набиваешь ногу. Лучший ли я среди вратарей в сборной России? Думаю, мы находимся примерно наравне. У всех хороший, плотный, поставленный удар. Выделю Максима Чужкова, всё-таки он опытнее и давно выступает на высоком профессиональном уровне. И он бьёт не просто сильно, но и точно.

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— Прошлым летом вы пробежали марафон. Как решились на такой шаг?

— Идея пришла в голову давно. Хотелось проверить, на что я способен. В прошлом году реализации поспособствовал локдаун. Приехал к себе домой в Краснодарский край, а там в деревне просто раздолье для тренировок. Мог спокойно работать, поскольку протяжённость участка позволяла пробегать марафон, не нарушая никакие запреты. Бежали с лучшим другом, с которым в детстве вместе занимались футболом в одной спортивной школе. По-хорошему подготовка к этой дистанции занимает от трёх до шести месяцев, но нам хватило трёх недель. Причём я ни разу в жизни не преодолевал даже полумарафон, максимум — километров 15.

— Как удалось добраться до финиша?

— Стартовали одним прекрасным майским утром. Погода стояла как раз подходящая — пасмурная, не слишком жаркая. Весь путь специально разделили на несколько отметок, чтобы фиксировать время и состояние и в случае чего иметь возможность сойти с дистанции. Но понятно, делать этого никто не собирался. Порой приходилось снижать скорость, чтобы прямо на бегу перекусить или выпить водички. На 33-м километре я ощутил жуткую усталость, схватили судороги. Друг начал смеяться, а я ему говорю: «Ты не смейся, я пробегу, не переживай». Ближе к 40-му оборачиваюсь, а на нём самом лица нет. Тут уже я принялся подбадривать его. Говорю: «Ну, давай теперь посмеёмся». Так и добрались до финиша.

— Что ощутили после?

— На удивление особых эмоций не было. Чувствовал скорее спокойствие и удовлетворение от достижения цели. Присели на лавочку, отдохнули пять минут, и я пошёл заниматься домашними делами: помог бабушке по хозяйству, сходил на огород. То есть силы ещё остались.

— Есть желание испытать себя в чём-то ещё?

— Если только после окончания карьеры. Нельзя совмещать разные виды спорта, поскольку это сказывается на качестве. Но, не скрою, идеи такие есть. Существует так называемая «Великая тропа», самый длинный пеший маршрут в мире протяжённостью более 24 тыс. км. Прочитал о нём и настолько вдохновился, что сказал себе: «Я обязательно это сделаю». Но потребуется на шесть-восемь месяцев выпасть из обычной жизни.

«Переход из «Локомотива» в «Спартак» связан с недостатком игровой практики»

— В декабре вы вернулись в «Спартак», цвета которого защищали несколько лет. Когда клуб вышел на вас?

— Сразу после того, как я приехал из Бразилии. В первых числах декабря ребята связались со мной. Потом встретились и обговорили все детали. Объяснил, что мне потребуется две недели на приведение дел в порядок. Спасибо руководству красно-белых, что пошли навстречу. По истечении этого срока начались конкретные переговоры, и 15 декабря я официально вернулся. Но можно сказать, когда предложение поступило, решение для себя принял сразу.

— Не было желания остаться в «Локомотиве»? Всё же это один из грандов российской пляжки. И вы изначально подписывали контракт с железнодорожниками сроком на три года.

— В основном уход связан с недостатком игровой практики. К счастью, удалось достичь консенсуса о расторжении соглашения без санкций и издержек. Меня спокойно отпустили, чтобы я имел возможность развиваться дальше.

— Ваше возвращение говорит о том, что «Спартак» снова попытается бросить перчатку «Локомотиву» и «Кристаллу»? Ведь в последнем первенстве страны красно-белые даже не попали в тройку призёров.

— Пусть так, но команда всё равно дала бой главным конкурентам. Мало того, не могу сказать, что она в чём-то им уступает, пусть в клубе и пошли по пути омоложения состава. Сейчас в «Спартаке» достаточно много юных футболистов, которые получили возможность регулярно выходить на площадку и расти. Они уже превратились в настоящих профессионалов. Ребята пашут как проклятые и мечтают попасть в сборную России. В следующем сезоне у нас будет сумасшедшая мотивация принести клубу первый в его истории чемпионский титул.

— В 2020-м вас убрали из команды, объяснив это как раз сменой вектора. Обиды на это не осталось?

— Я покинул «Спартак» не добровольно, но обиды не затаил. У меня никогда не было претензий к клубу и команде с её особенной атмосферой. Это отдельная история. Тогда перед уходом я тепло пообщался с руководством и ребятами. Мне сказали: «Будем рады видеть тебя в любое время, просто сейчас сложилась такая ситуация». Прошёл год — и я снова здесь, хотя и представить не мог, что вернусь так быстро. Жизнь тем и прекрасна, что порой дарит совершенно невероятные сюжеты.

— Как отреагировали на ваше возвращение партнёры, например, играющий тренер Антон Шкарин?

— Как только он узнал, что я расторг контракт с «Локомотивом», сразу спросил: «Почему не сказал, что стал свободным агентом»? Попросил договориться, чтобы я мог вернуться в «Спартак» и работать под его руководством. С Антоном постоянно находились на связи, и он на протяжении всего сезона переживал по поводу отсутствия у меня игровой практики и даже хотел арендовать, но «Локомотив» на это не согласился.

Работать бок о бок с таким человеком — большая честь. С одной стороны, Шкарин — невероятный футболист, который трижды выигрывал чемпионат мира. С другой, молодой начинающий тренер.

— Как вас встретили болельщики «Спартака»?

— Очень тепло. Мы с ними общались на протяжении всего сезона. Они всячески поддерживали меня морально. Как только стало известно о подписании контракта, посыпались сообщения: «Денис, мы тебе очень рады», «С возвращением домой», «Ждали тебя». А один из наших главных поклонников в шутку спросил: «Ну что, блудный сын, вернулся»? Но, разумеется, ни о каком реальном негативе из-за ухода в «Локомотив» речи не шло.

«Мы заставили всю Россию следить за пляжным футболом»

— В этом году сборная России выиграла домашний чемпионат мира и Межконтинентальный кубок. Как изменилась ваша жизнь после этого?

— Знаете, мне понравилось, как однажды на похожий вопрос ответил Джим Керри. Если перефразировать, то раньше я просыпался Денисом Пархоменко, футболистом сборной России, а теперь — чемпионом мира и обладателем Межконтинентального кубка. Приятно сознавать: работа была проделана не напрасно, а намеченные высоты удалось покорить. Остаётся только поставить перед собой новые цели. От побед устать невозможно, и мотивация теперь меньше не станет. Да и, когда выигрываешь такие турниры, спрос с тебя многократно увеличивается. Ты уже являешься примером для людей. Это непростая роль и большая ответственность. Хочется доказать, наши победы —закономерность, а не случайность.

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— Можно ли сказать, что пляжный футбол в стране действительно стал популярнее после первенства планеты?

— Люди точно стали чаще узнавать, особенно, когда видят в экипировке сборной. Могут подойти и спросить: «А это же вы Денис Пархоменко»? Реагирую достаточно скромно, всё-таки больший вклад в эти победы внесли другие ребята, а я отметился лишь в одном моменте.

— Зато вы стали главным героем полуфинального противостояния со Швейцарией, совершив решающий сейв.

— Это переоценка эпизода. По факту я просто сделал свою работу в нужный момент. Для того меня и взяли в национальную команду. А так, играли другие ребята, и они — настоящие герои. Выдержать такой уровень ответственности, давления и банальной физической усталости — дорогого стоит. Я находился внутри коллектива и видел всё это. Горжусь каждым из партнёров и преклоняюсь перед их характером. Поэтому в послематчевой серии пенальти у меня не было другого выбора, кроме как отбить тот удар. Если бы я этого не сделал, можно было бы заканчивать со спортом.

— После окончания мундиаля всплеск популярности пляжного футбола в стране пошёл на спад?

— Тогда интерес к нам был сумасшедший. Мог ехать домой в электричке, а люди подходили и просили автографы, фотографировались или же просто благодарили. Другой пример: садишься в такси, а водитель тебя узнаёт. Потом произошёл небольшой спад, но после завоевания сборной Межконтинентального кубка о нас снова заговорили. Очень приятно, что люди реально переживали за сборную и продолжают это делать. Обретение пляжным футболом такой популярности в стране — большое достижение. Наверное, о наших победах в 2021-м знают даже те, кто не видел ни одной игры команды.

— Каково было после такого праздника, как домашний чемпионат мира, возвращаться к обычным играм?

— Грусти не ощущал, скорее — приятное наслаждение. В уходящем году мы совершили большой прорыв и заставили всю Россию следить за пляжным футболом. Уверен, в ближайшее время должна улучшиться инфраструктура для нашего вида. Также появятся стадионы с большей вместимостью. В любом случае интерес у людей сохранится, ведь эмоции, полученные во время домашнего мундиаля, они запомнят на всю жизнь.