Россия обыграла Португалию и вышла в финал Межконтинентального кубка по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Португалии в полуфинале Межконтинентального кубка 2021 года в Дубае.

Встреча завершилась со счётом 7:3.

В составе российской сборной хет-трик оформил Фёдор Земсков, дублем отметился Станислав Кошарный, а также по разу отличились Андрей Котенев и Артур Папоротный.

Также отмечается, что на 23-й минуте был удалён Андрей Новиков.

В финале россияне сыграют либо с Ираном, либо с Сенегалом.

Ранее сообщалось, что Россия обыграла Иран в матче Межконтинентального кубка по пляжному футболу.