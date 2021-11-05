Россия обыграла Португалию и вышла в финал Межконтинентального кубка по пляжному футболу
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 7:3.
В составе российской сборной хет-трик оформил Фёдор Земсков, дублем отметился Станислав Кошарный, а также по разу отличились Андрей Котенев и Артур Папоротный.
Также отмечается, что на 23-й минуте был удалён Андрей Новиков.
В финале россияне сыграют либо с Ираном, либо с Сенегалом.
Ранее сообщалось, что Россия обыграла Иран в матче Межконтинентального кубка по пляжному футболу.