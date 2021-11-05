Россия обыграла Португалию и вышла в финал Межконтинентального кубка по пляжному футболу

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Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Португалии в полуфинале Межконтинентального кубка 2021 года в Дубае.
Россия обыграла Португалию и вышла в финал Межконтинентального кубка по пляжному футболу
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 7:3.

В составе российской сборной хет-трик оформил Фёдор Земсков, дублем отметился Станислав Кошарный, а также по разу отличились Андрей Котенев и Артур Папоротный.

Также отмечается, что на 23-й минуте был удалён Андрей Новиков.

В финале россияне сыграют либо с Ираном, либо с Сенегалом.

Ранее сообщалось, что Россия обыграла Иран в матче Межконтинентального кубка по пляжному футболу.

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