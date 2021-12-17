Благодарность чемпионам: сборная России по пляжному футболу получила государственные награды

В «Лужниках» состоялся торжественный вечер пляжного футбола, организованный РФС. В нём приняли участие звёзды российской сборной, которые в этом году стали чемпионами мира и выиграли Межконтинентальный кубок. Спортсмены и тренеры получили государственные награды. Кроме того, гости вечера смогли посмотреть первые кадры фильма о домашнем первенстве планеты.

Уходящий год стал для отечественной сборной по пляжному футболу одним из самых успешных за последнее время. Главное достижение команды Михаила Лихачёва — безусловно, победа на домашнем чемпионате мира, который проходил в августе в Москве. Символично, что чествование команды состоялось в «Лужниках», где в финале турнира россияне одолели японцев и стали трёхкратными обладателями титула. До этого они завоёвывали трофей в 2011-м и 2013-м.

«Когда это всё начиналось, слова «Лужники» и «пляж» как-то не вязались. Почему не в Сочи, например? Это было необычно, и то, что мы увидели, конечно, поражает. Все матчи турнира были интересными, но самой волнительной была полуфинальная игра против Швейцарии. Вы показали, что у вас есть сила воли и желание победить в домашних стенах», — сказал помощник президента России Игорь Левитин, вручая государственные награды.

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Также в церемонии награждения приняли участие президент РФС Александр Дюков и министра спорта Олег Матыцин.

Главный тренер сборной Михаил Лихачёв был награждён орденом Дружбы, тренеры Андрей Бухлицкий и Илья Леонов, а также игроки Юрий Крашенинников, Алексей Макаров, Дмитрий Шишин и Антон Шкарин удостоены медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Футболисты Артур Папоротный и Кирилл Романов награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Остальным игрокам сборной, которые завоевали международные титулы впервые, вручили почётные грамоты от президента страны, персоналу национальной команды была объявлена благодарность.

«В этом году было много выдающихся событий, но, безусловно, событие номер один произошло в августе здесь, на этом стадионе. Наверное, выступление на домашнем чемпионате мира — вершина карьеры любого спортсмена, и мы — не исключение. С большой тревогой и опасениями ждали этот турнир. К счастью, всё сложилось для нас удачно, хотя было много трудностей и сложностей, которые приходилось преодолевать. Но самое главное, мы достигли невероятного результата — подняли Кубок мира над головой здесь, в Москве, в «Лужниках». Я очень счастлив, что мы золотыми буквами вписали свои имена на страницы мирового футбола», — сказал журналистам Лихачёв.

Помимо титула чемпионов мира, в этом году российские пляжные футболисты завоевали Межконтинентальный кубок. Причём они стали единственной командой в истории, которая побеждала в этом турнире четыре раза. Символично, что оба значимых достижения пришлись именно на 2021-й — год десятилетнего юбилея первой победы сборной России на чемпионате мира.

«Приятно, что два таких огромных события мы можем отметить нашей пляжно-футбольной семьёй, получить удовольствие от общения друг с другом и вспомнить все эти моменты», — добавил Лихачёв.

В свою очередь, глава Минспорта, выступая на церемонии, выразил уверенность, что достигнутые в этом году результаты неслучайны, а в России складываются победные традиции, в том числе благодаря программам развития, которые реализуют РФС и Минспорт. Также он посоветовал игрокам сборной России по большому футболу брать пример со своих пляжных товарищей.

«Трёхкратные чемпионы мира — это выдающееся достижение. Огромную работу проделала вся команда. И это хороший пример для нашего большого футбола, мощный стимул добиться победы на зелёных полях, в первую очередь пройти в финальную стадию чемпионата мира в следующем году, а затем достойно представить в Катаре нашу страну», — подчеркнул Матыцин.

Дюков же подчеркнул, что яркие победы уходящего года дадут «очень мощный импульс развитию пляжного футбола» в стране.

«А мы, РФС и Министерство спорта, сделаем всё, чтобы этот импульс поддержать и развить. Я хочу поздравить вас с этими заслуженными государственными наградами, с наступающим Новым годом и пожелать новых побед», — обратился к спортсменам функционер.

Сами футболисты, посетившие церемонию, пребывали в отличном настроении и с удовольствием вспоминали победные моменты уходящего сезона.

«Сегодня мы провожаем очень хороший для нас год. Успех на чемпионате мира при домашних трибунах принёс максимальные эмоции. Матч со швейцарцами и правда был досрочным финалом. А потом мы завершили сезон на мажорной ноте, выиграв Межконтинентальный кубок. Вишенка на торте», — подвёл итоги защитник сборной Андрей Новиков.

А трёхкратный чемпион мира Антон Шкарин признался, что с радостью встретился на торжестве со старыми друзьями, «с которыми играл в сборной сто лет назад».

«Очень рад всех увидеть, очень здорово, что организовали такой вечер, давно мы все вместе не собирались. Что касается сезона, то о чём можно говорить, если мы выиграли чемпионат мира? На пятёрку все всё сделали, и результаты очень хорошие», — подытожил Шкарин.