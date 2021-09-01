«Русский характер помогал нам»: о дубле в финале ЧМ и состоянии дел в пляжном футболе

Добиться успеха на домашнем чемпионате мира сборной России помогли характер и поддержка болельщиков. Об этом заявил защитник национальной команды Юрий Крашенинников. По его словам, с такой атмосферой он не сталкивался никогда в карьере. Также спортсмен рассказал, как хозяевам удалось отыграть два мяча в концовке полуфинала со Швейцарией, оценил свой дубль в решающем матче с Японией и объяснил, какие проблемы испытывает пляжный футбол в стране.

«Только представьте, что было бы, если бы Россия не выиграла»

— После решающего матча чемпионата мира с Японией улетели в родной Санкт-Петербург?

— Нет. В Сочи, куда ко мне должна приехать жена с детьми. Проведём здесь всего несколько деньков, а потом придётся дальше готовиться к новым соревнованиям. Страшно сказать — месяц не видел семью. Набирали форму в преддверии самого важного соревнования в жизни. Очень много времени провели вместе с ребятами на сборах. Я, например, жил с Кириллом Романовым, и он мне настолько надоел… (Смеётся.) Хочется поскорее увидеть родных. Хорошо ещё супруга сумела выбраться на матч с Японией, но без сыновей. Из положительных моментов — появилась возможность пожить на базе в Новогорске в отличных условиях. Одна икра на завтрак чего стоит. А потом уже переехали в отель, который предоставила ФИФА, немного сменили обстановку.

— Дети даже по видеосвязи вас не поздравили?

— Пока нет. Ничего, успеют при встрече. Старшему шесть лет, а младшему — два. Он ещё не особо понимает, что означает эта победа.

— Как провели ночь после финала?

— Честно говоря, было сложно уснуть. Два-три часа после игры даже кушать не хотелось. Еда физически не лезла в горло. Накрыли эмоции и переживания. Сейчас немного отпустило.

— Команда как-то отмечала золотые медали?

— Собирались. Поужинали. Некоторые пришли с жёнами. Тут надо понимать, что многим утром, а то и ночью нужно было уезжать, например мне. А уже 7 сентября сборная России улетает в Португалию на суперфинал Евролиги. Если кто-то и хочет отдохнуть по-настоящему, это стоит сделать в ноябре-декабре, когда турниров не будет. Плюс не забывайте — матч вечерний, и мы только в отель вернулись в районе десяти часов и в большей степени готовились ко сну. Не было даже сил давать интервью. Полное опустошение в эмоциональном плане.

— Многие российские футболисты после матча с Японией признавались, что к ним ещё не пришло осознание произошедшего. К вам тоже?

— Это моя третья победа на ЧМ. Понятно, что через всё это уже проходил. Если вы посмотрите видео с церемонии награждения, то поймёте, у меня не было таких эмоций, как в первый раз. К тому же выиграли с уверенным счётом — 5:2. С финальной сиреной прекрасно всё осознал и понял. Зато ребята, которые взяли золото впервые, испытали невероятные ощущения. Поздравляю их. Они проделали огромную работу. Молодцы и те, кто прошёл всю подготовку со сборной, но не попал в итоговую заявку.

— Можете назвать победу на ЧМ в Москве самой ценной?

— Здесь на нас легла огромная ответственность. У сборной России просто не было другого выбора, кроме как занимать первое место. Только представьте, что было бы, если бы команда не выиграла. Конец всего. Ведь многим ребятам, которые брали ЧМ в 2011-м и 2013-м, уже немало лет, и другой такой возможности они не получили бы. В результате вышел лучший чемпионат мира в истории с лучшей атмосферой на арене. Да, на Таити в 2013-м было круто: море, океан, кокосы. Но тут мы выступали в родных стенах. Первая победа тоже — незабываемая. Общались с пацанами и толком не понимали, что сделали. Осознание пришло только через какое-то время. Сейчас я, Антон Шкарин, Дмитрий Шишин, Алексей Макаров чувствуем себя намного спокойнее.

— На групповом этапе вы получили травму. Какую именно?

— Повреждение задней поверхности бедра. Произошёл спазм на левой ноге. Провёл два периода с Парагваем, и начались проблемы с правой. Всё дело в том, что в пляжном футболе очень сложно полноценно размяться, поскольку у запасных нет песка и постелен обыкновенный палас. Приходится выходить на площадку охлаждённым и попадать в дёрганый ритм. Это худшее, что может быть. Отсюда и травмы. С Японией, когда обеспечили себе комфортное преимущество в счёте, решили не рисковать. Но при необходимости был готов помочь команде на уколах. Главное, успел восстановиться к самым важным встречам.

— На ЧМ вы забили три мяча, и все — в плей-офф. Специально приберегли голы на решающие стадии?

— К слову, в финале ЧМ-2013 с Испанией тоже оформил дубль. Так что можно назвать это моей фишкой. Поверьте, никогда не гонюсь за индивидуальными достижениями. Это наша общая работа. Если бы отдал пас на пустые ворота партнёру, получил бы неменьшее удовольствие. Так вышло, что в плей-офф я забил трижды. Старались все, а отличиться удалось мне. Повторюсь, это не столь важно. Главное: мы — чемпионы.

— Какой гол особенно запомнился?

— Наверное, в ворота швейцарцев. Там и передача от Максима Чужкова вышла замечательной, и мне удар влёт в касание удался. Плюс эмоционально сбили настрой Швейцарии.

«В голове пронеслось: «Пожалуйста, сравняйте… Мы можем…»

— В целом, если не брать в расчёт два матча с Японией, чемпионат получился для России непростым. Порой складывается впечатление, что побеждать без приключений нашей команде неинтересно.

— В пляжном футболе иначе не бывает. Это в принципе очень непредсказуемый вид спорта. Для нас все ЧМ тоже складывались непросто. Если вспомнить то же первенство на Таити, то мы там и хозяевам уступали два мяча, и Ирану, но забивали на последних секундах и вырывали победы. Русский характер помогал и помогает нам добиваться успеха.

— Можно сказать, и уровень турнира значительно вырос?

— Нельзя забывать, некоторые сильные сборные до Москвы вообще не добрались, например, Украина и серебряный призёр предыдущего ЧМ Италия. Пляжный футбол серьёзно развивается. Очень хочется, чтобы он попал в олимпийскую семью. Тогда в него придут деньги и сумасшедшая конкуренция. У нас будут пробовать себя как люди из ФНЛ-2, так и лучшие из мини-футбола.

— Можете объяснить, почему сборная так тяжело вкатывалась в турнир?

— Повторюсь, ответственность давила на команду. После первых двух матчей стало проще, а ребята привыкли к атмосфере, немного успокоились и начали делать свою работу. При своих болельщиках играть действительно очень сложно. Хорошо, что всё так закончилось.

— Сказалось, что во время пандемии коронавируса отвыкли от полных трибун?

— Когда выступаем в Москве на этапах Евролиги или других крупных турнирах, всегда собирается аншлаг. Но многие наши ребята ощутили подобное впервые, и это создало определённые сложности. Тяжело сразу привыкнуть к такой атмосфере. Но теперь-то у них точно появилась уверенность в себе.

— В четвертьфинале с Испанией судья Мариано Ромо принял целый ряд неоднозначных решений. Ощущали, что команду «убивают», или скорее мы сами позволили сопернику вернуться?

— Неоднократно проходили через это. Даже в СМИ писали: «Россия всем надоела. Дайте выиграть другим». А мы всё равно приезжали и брали золото, хотя порой судейство было ужасным. Всё это только нас закалило.

— Сейчас тоже ощущали, что не все хотят видеть «Наших парней» наверху?

— Не могу сказать, что арбитры допускали какие-то катастрофические ошибки, скорее судили как было. Да, в полуфинале со Швейцарией Романову стоило дать жёлтую карточку, а не прямую красную, но у него всё равно имелся горчичник. В нашу сторону тоже порой свистели. Никогда не разбираю работу судей и даже не хочу обсуждать данную тему. Считаю, с рефери стоит вести позитивный диалог, а не кричать и обзывать их. Тогда и они будут относиться к тебе положительно.

— Но тот факт, что рефери нейтрализовал сразу троих футболистов в преддверии полуфинала, не вызвал подозрений?

— Фёдор Земсков атаковал соперника сзади. Ромо посчитал, что он мог нанести травму. Вторая жёлтая. Макаров дважды отмахнулся от оппонента рукой. Да, судья мог поступить иначе. Артур Папоротный, вися на карточке, зачем-то начал в чужой штрафной нарушать правила на вратаре. Поэтому никакого «убийства» не было. Думаю, они бы и сами побоялись нас засуживать, до аэропорта ведь надо доехать (смеётся).

— В полуфинале со Швейцарией Россия за две с небольшим минуты до финальной сирены уступала в счёте два мяча. Не было мысли, что это конец?

— Мы всё равно верили. А если бы допустили её и опустили головы, сражались бы за бронзу с Сенегалом. Плюс трибуны гнали вперёд. Ещё сильнее вера усилилась, когда Борян (Никоноров. — RT) сократил отставание до минимума. Мяч просто чудом юркнул между ног Элиотту Генри Давиду Моноду, которому по итогам турнира вручили «Золотую перчатку».

— Вспомните, как встретили спасительный гол Шкарина.

— Я уже находился на скамейке. За 24 секунды до конца уступил место на площадке как раз Шишину, который навязал борьбу оппоненту и отдал результативную передачу. Верил в него и сказал: «Димка, давай ты». Лихачёв уже не понимал, кто кого меняет. Сел и натянул на голову манишку. В голове пронеслось: «Пожалуйста, сравняйте… Мы можем…» И только по «взорвавшимся» трибунам понял, что произошло. Радость была безумная. И в глазах абсолютно всех членов команды увидел уверенность и понял — этот матч мы заберём.

— Гол Шкарина можно назвать самым эмоциональным моментом чемпионата?

— Наверное. Пользуясь случаем, хочу ещё раз отметить Диму Шишина. Это наш самый лучший бомбардир. Он забил за сборную больше 200 мячей. Сумасшедший снайпер. Но на домашнем ЧМ он играл немного другую роль, не отличился ни разу, но помог нам подняться на вершину своим отбором и передачей с песка. Матч с Испанией тоже невозможно забыть. Как пацаны втроём выстояли против четверых соперников. Романов, Шкарин и Никоноров просто стелились под удары. Каждая встреча получилась важной.

— О чём думали, когда шли исполнять решающий пенальти в матче со Швейцарией?

— Изначально всегда входил в тройку пенальтистов и регулярно забивал. По-моему, только раз не реализовал свою попытку. Потом тренерский штаб почему-то перестал доверять, и мы успешно уступали. Но когда серию увеличили до пяти ударов, вернулся в список и сказал, что всегда буду подходить к точке последним. С Парагваем тоже был очень важный пенальти. Та победа облегчила нам жизнь. После Швейцарии же многие спрашивали, планировал ли я так пробить с рикошетом от песка. Что же, оставим это в тайне. Главное, мяч оказался в сетке.

— Удивились эмоциям Лихачёва? Он праздновал так, будто уже выиграли золото.

— Видел его побег к трибунам только на повторе. Он всегда очень эмоционален. Даже когда у нас всё складывается хорошо, Михаил Викторович никогда не хвалит. Ругает и ищет моменты, в которых стоит прибавить. Можно сказать, держит в ежовых рукавицах. Только после финала немного расслабился и всех поздравил. Мы боимся Лихачёва.

«Горжусь тем, что являюсь трёхкратным чемпионом мира, хотя у меня нет таунхаусов и спорткаров»

— Шкарин после финала признался, что ощутил грусть, выйдя на пустой стадион, поскольку понял: он больше никогда не заполнится. Вы поймали себя на такой мысли?

— Да, подобное повторится для меня только по телевизору. Я точно уже не приму участие в домашнем первенстве мира в качестве спортсмена. Дай бог молодым ребятам ещё раз пройти через это. В любом случае это не вопрос ближайших 15—20 лет.

— Вообще ранее встречали такую атмосферу в пляжном футболе?

— Много где говорил, но болельщики — наше всё. Например, фактически они сделали победу над Швейцарией. Они помогли нам выйти в финал, а потом и взять кубок. Лучшей атмосферы я не видел никогда за всю свою карьеру. Благодарен всем, кто пришёл.

Но стоит отметить, соотечественники всегда приезжали на наши турниры и в другие страны. Даже на ЧМ на Таити прибыло огромное количество россиян. Это было очень удивительно, ведь добраться туда нелегко и дорого. Например, я тогда не мог позволить себе привезти семью.

— Какая песня в исполнении трибун больше всего запомнилась?

— Когда стадион пел «Знаешь ли ты» Максим, это получалось по-настоящему круто и волшебно. Сразу вспомнилось, как здорово в Дубае на Межконтинентальном кубке исполняют «Катюшу». Там это делают как-то особенно.

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— Напрягало, что пришлось выступать под названием «сборная РФС» и слушать перед матчами концерт Чайковского?

— Гимна и флага не хватало. Но главное — люди гнали вперёд. Признаюсь, у нас были мысли исполнять гимн перед играми, несмотря ни на что. Но потом решили, что лучше не нагнетать. Как видите, в итоге и «Наши парни» стали чемпионами, и все прекрасно знают, откуда они.

— Можно сказать, сейчас пляжный футбол в России вышел на пик популярности? Ведь так за ним в стране, наверное, не следили никогда.

— Расскажу показательную историю. Когда сейчас летел в Сочи, на контроле безопасности сотрудники начали поздравлять меня с победой. При этом я шёл в маске, которая закрывала большую часть лица. Но всё равно узнали. Это очень приятно.

В 2011-м и 2013-м тоже был серьёзный ажиотаж. Казалось, вот она — возможность для развития. Но спустя восемь лет можно сказать, что ничего не изменилось. Команд в первенстве России становится только меньше, а финансирования не хватает. Всё не так благополучно, как хотелось бы. Да и ребятам, закончившим карьеру, по сути, некуда идти. Они могли бы тренировать детей, но этим не заработаешь себе на жизнь.

— Земсков заявил, что победа сборной «даст возможность жить дальше» пляжному футболу в стране. Всё настолько печально?

— На сегодняшний момент есть всего два клуба, которые экономически стабильны: «Кристалл» и «Локомотив». Представьте, если президент железнодорожников Виталий Погодин решит прекратить финансирование. Тогда и глава «Кристалла» Олег Баринов потеряет интерес. И пляжного футбола в России не станет. Показательный момент: в преддверии ЧМ в Москве на чемпионат страны заявилось всего семь команд. Надеюсь, будет какой-то толчок. Всё зависит от финансирования. Будут деньги — появятся сильные исполнители, которые, скажем, не заиграли в ФНЛ. Возрастёт конкуренция. Но у нас люди хотят получать. А мне важнее показывать результат. Я горжусь тем, что являюсь трёхкратным чемпионом мира, хотя у меня нет таунхаусов и спорткаров.

— Большая часть соотечественников радовалась вашей победе, но нашлись и хейтеры. Например, известный журналист Василий Уткин назвал пляжный футбол «ковырянием в носу» и подчеркнул, что в него уходят те, кто не заиграл во «второй лиге». Как относитесь к подобным высказываниям?

— Прекрасно помню слова нашего вратаря Данилы Ипполитова, который в 2013-м завоевал золото ЧМ, а сейчас работает продюсером. Он сказал мне замечательную фразу: «В первую лигу соваться не буду». И ушёл в кино. Зачем ему 100 тыс. рублей за матч с условными «Химками», если он получает миллион? А для нас те деньги, которые мы зарабатываем на ЧМ, — вся жизнь. Ими мы обеспечиваем семьи, хотя рубимся за копейки по меркам большого футбола. С другой стороны, я смотрю, как отечественные топ-клубы выступают в Лиге чемпионов, и не получаю никакого удовольствия. Думаю, болельщики, которые приходили на наш чемпионат мира, испытали куда больше положительных эмоций. А их за деньги не купишь.

— Вы трижды выиграли чемпионат мира и Межконтинентальный кубок, дважды — Кубок Европы. Какая у вас ещё остаётся мотивация выходить на площадку?

— В первую очередь, как бы банально ни прозвучало, — премиальные. Причём в сборной России бонусы за любые турниры выплачивают только за попадание в первую тройку. Во всех остальных случаях ты ничего не получаешь, сколько бы сил ни отдал во время подготовки. Возвращаешься домой без денег.

— Поедете на следующий ЧМ?

— Хочу, но не знаю, в каком качестве. Не исключено, в роли тренера. С другой стороны, почему бы ещё не поиграть? Будем отдавать все силы, чтобы выступать как можно дольше.