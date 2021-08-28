Сборная России по пляжному футболу вышла в финал домашнего ЧМ

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Сборная России по пляжному футболу вышла в финал домашнего чемпионата мира.
Сборная России по пляжному футболу вышла в финал домашнего ЧМ
  • © Михаил Шапаев / РФС

В полуфинале турнира российская команда в упорном поединке нанесла поражение сборной Швейцарии (6:5)

Российские футболисты сравняли счёт за 19 секунд до окончания третьего периода, и игра перешла в овертайм. В серии пенальти точнее оказались подопечные Михаила Лихачёва — 5:4.

В финале мирового первенства сборная России встретится с победителем матча Япония — Сенегал. 

Ранее двукратный чемпион мира Егор Шайков поделился мнением о возможном введении системы определения гола и видеоповторов в пляжном футболе.

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