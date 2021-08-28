Шайков считает не лучшей идеей введение VAR в пляжном футболе

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Двукратный чемпион мира Егор Шайков поделился мнением о возможном введении системы определения гола и видеоповторов в пляжном футболе.
Шайков считает не лучшей идеей введение VAR в пляжном футболе
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«Систему определения гола адаптировать сложно, поскольку у нас банально нет линии ворот, на которую могла бы ориентироваться техника. Да и мяч зачастую не видно из-за песка. Что касается введения VAR, то, на мой взгляд, это не лучшая идея. Представляете, сколько в пляжном футболе будет возникать спорных моментов. Это крайне негативно скажется на динамике игры, и болельщики потеряют интерес к происходящему на площадке», — сказал Шайков в интервью RT.

По его мнению, матчи растянутся на полтора часа, если арбитрам придётся постоянно бегать к монитору.

«Вспомните даже что творилось на ЧМ-2018 по большому футболу, когда арбитры обращались к помощи VAR при любом спорном моменте, просто желая перестраховаться», — добавил Шайков.

Ранее Егор выразил согласие с тем, что россияне излишне проявляли эмоции в матче с Испанией на ЧМ.

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