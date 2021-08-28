Шайков согласен, что россияне чрезмерно проявляли эмоции в матче с Испанией на ЧМ

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Егор Шайков прокомментировал слова капитана сборной России Антона Шкарина, который упрекнул партнёров в излишнем проявлении эмоций в матче 1/4 финала чемпионата мира с Испанией.

«Это чисто психологический момент. Судьи порой раздают излишне много карточек, что объяснимо вызывает у футболистов негатив. Здесь же речь идёт о четвертьфинале домашнего чемпионата мира. С Антоном соглашусь, ведь он опытный боец, и вместе мы через многое прошли. Вряд ли россиянам хотелось набрать фолов. Но я не понимаю, зачем люди начинают проявлять агрессию, зная, что у них впереди решающие встречи. Зачем это делать? Макаров вовсе чуть не набросился на соперника с кулаками. Но он понимал, что его сейчас удалят», — сказал Шайков в интервью RT.

По его мнению, необходимо уметь сдерживать эмоции, а затем доказывать своё превосходство на поле.

Ранее Шайков высказался о провокациях испанцев в матче с Россией на ЧМ по пляжному футболу.