Шайков согласен, что россияне чрезмерно проявляли эмоции в матче с Испанией на ЧМ

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Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Егор Шайков прокомментировал слова капитана сборной России Антона Шкарина, который упрекнул партнёров в излишнем проявлении эмоций в матче 1/4 финала чемпионата мира с Испанией.
Шайков согласен, что россияне чрезмерно проявляли эмоции в матче с Испанией на ЧМ
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«Это чисто психологический момент. Судьи порой раздают излишне много карточек, что объяснимо вызывает у футболистов негатив. Здесь же речь идёт о четвертьфинале домашнего чемпионата мира. С Антоном соглашусь, ведь он опытный боец, и вместе мы через многое прошли. Вряд ли россиянам хотелось набрать фолов. Но я не понимаю, зачем люди начинают проявлять агрессию, зная, что у них впереди решающие встречи. Зачем это делать? Макаров вовсе чуть не набросился на соперника с кулаками. Но он понимал, что его сейчас удалят», — сказал Шайков в интервью RT.

По его мнению, необходимо уметь сдерживать эмоции, а затем доказывать своё превосходство на поле.

Ранее Шайков высказался о провокациях испанцев в матче с Россией на ЧМ по пляжному футболу.

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