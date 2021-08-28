Шайков высказался о провокациях испанцев в матче с Россией на ЧМ по пляжному футболу

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Егор Шайков ответил на вопрос, могли ли испанские игроки намерено провоцировать футболиста сборной России Алексея Макарова в четвертьфинале чемпионата мира в Москве.

«Это касалось не только Алексея. По ходу матча было ещё несколько моментов, в которых они начинали пищать. Фола как такового нет, а человек уже выделывает акробатические кульбиты с криками и просит назначить штрафной. И самое главное, судьи велись и свистели. Это тоже заводило ребят. Они ведь ничего не делали, а соперник включал артистизм на десять баллов из десяти. Вели ли они так себя, когда я выступал? Всякое случалось, но в ключевых противостояниях в плей-офф они любят исполнять подобное», — сказал Шайков в интервью RT.

Ранее Шайков заявил, что ставит судьям матча России с Испанией на ЧМ по пляжному футболу единицу.