Шайков: судьям матча России с Испанией на ЧМ по пляжному футболу ставлю единицу

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Егор Шайков поделился мнением о скандальном судействе матча 1/4 финала первенства планеты в Москве между сборными России и Испании.

«Испанцы тоже получили достаточно жёлтых карточек. Да и количество фолов получилось примерно одинаковым. Но, конечно, судьи упустили нить игры. Они с первых минут принялись тушить агрессию и уже на 11-й секунде показали по «горчичнику» Франсиско Хосе Чинтасу и Фёдору Земскову. Потом начал заводиться Алексей Макаров и тоже был наказан. В принципе, логика арбитров понятна. Абсолютно не согласен с вердиктом удалить Земскова. Всё-таки он прыгал сопернику в ноги не совсем сзади, да и происходило всё у ворот соперника, и речь не шла о срыве какой-то опасной атаки», — сказал Шайков в интервью RT.

По его мнению, когда человек уже предупреждён, то не совсем правильно его удалять за 20 секунд до свистка на перерыв.

«За это ставлю рефери единицу. Причём они убрали двоих лидеров команды, зная, что подопечных Михаила Лихачёва ждёт полуфинал. Мы ведь любим пляжный футбол за то мастерство, которое демонстрируют звёзды. А их берут и выгоняют с площадки. Теперь сборной России придётся играть без Макарова, Земскова и Артура Папоротного. Ситуация для нас значительно усложнилась. Судьям нужно было немного включать голову. Но они просто плохо нас знают. Поверьте, отечественную команду такое только закаляет», — добавил Шайков.

Ранее игрок сборной России по пляжному футболу Борис Никоноров заявил, что судьи на ЧМ «убивают» национальную команду.