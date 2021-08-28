«Судьи поплыли, не выдержав накала»: Шайков о том, как Россию лишили трёх игроков перед полуфиналом ЧМ по «пляжке»

В четвертьфинальном матче первенства планеты по пляжному футболу между Россией и Испанией судейская бригада Мариано Ромо «поплыла» и не выдержала накала. Об этом заявил двукратный чемпион мира Егор Шайков. По его мнению, рефери не следовало показывать две жёлтые карточки Фёдору Земскову, а Алексея Макарова перед удалением стоило предупредить. Также эксперт ответил на вопрос, «убивают» ли хозяев на домашнем турнире, объяснил, почему произошедшее сделает подопечных Михаила Лихачёва только сильнее, и указал на низкую квалификацию арбитров.

— После четвертьфинального матча между Россией и Испанией главной темой для обсуждения стало судейство. По-вашему, арбитры «поддушивали» отечественную команду?

— Испанцы тоже получили достаточно жёлтых карточек. Да и количество фолов получилось примерно одинаковым. Но, конечно, судьи упустили нить игры. Они с первых минут принялись тушить агрессию и уже на 11-й секунде показали по «горчичнику» Франсиско Хосе Чинтасу и Фёдору Земскову. Потом начал заводиться Алексей Макаров и тоже был наказан. В принципе логика арбитров понятна.

— В результате позже Мариано Ромо показал красные обоим. Такая строгость была оправдана?

— Абсолютно не согласен с вердиктом удалить Земскова. Всё-таки он прыгал сопернику в ноги не совсем сзади, да и происходило всё у ворот соперника, и речь не шла о срыве какой-то опасной атаки. Ты же знаешь, что человек «висит» на «горчичнике», так зачем принимать столь жёсткое решение за три минуты и 20 секунд до финального свистка? За это ставлю рефери единицу. Причём они убрали двоих лидеров команды, зная, что подопечных Михаила Лихачёва ждёт полуфинал. Мы ведь любим пляжный футбол за то мастерство, которое демонстрируют звёзды. А их берут и выгоняют с площадки. Теперь сборной России придётся играть без Макарова, Земскова и Артура Папоротного. Ситуация для нас значительно усложнилась. Судьям нужно было немного включать голову. Но они просто плохо нас знают. Поверьте, отечественную команду такое только закаляет.

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— Макаров получил обе карточки за удар соперника по лицу. Может, ему самому следовало аккуратнее вести борьбу?

— Момент получился неоднозначным. С одной стороны, Алексей действительно задел оппонента рукой. С другой — с ним можно было провести беседу, вынести последнее китайское предупреждение, объяснить в жёсткой форме, что так поступать не следует. Просто Макаров в таких эпизодах, когда видит симуляцию со стороны соперников, начинает заводиться. Мало того что у него была карточка, так он дважды подходил к Ромо с явно агрессивным настроем. Думаю, как раз вторую он получил по совокупности — за неспортивное поведение в отношении рефери.

— Зная вспыльчивость одного из наших ведущих защитников, испанцы могли намеренно провоцировать его?

— Это касалось не только Алексея. По ходу матча было ещё несколько моментов, в которых они начинали пищать. Фола как такового нет, а человек уже выделывает акробатические кульбиты с криками и просит назначить штрафной. И, самое главное, судьи велись и свистели. Это тоже заводило ребят. Они ведь ничего не делали, а соперник включал артистизм на десять баллов из десяти.

— Испанцы так вели себя на площадке, и когда вы сами ещё выступали?

— Всякое случалось, но в ключевых противостояниях в плей-офф они любят исполнять подобное. Но они всегда больше делали упор на тактику. «Красной фурии» важно довести всё до логического завершения. Однако в матче с Россией гости в первых двух периодах практически не имели остроты, у них не проходили передачи в глубину. Моментов у ворот Станислава Кошарного тоже не возникало. В третьем периоде оппонент уже пошёл вперёд шашки наголо, но Папоротный похоронил все их надежды.

— Вы сказали, что подопечные Кристиана Мендеса заработали несколько фолов благодаря своему артистизму. Почему рефери верят им, ведь все прекрасно знают о «маленьких футбольных хитростях» этой команды?

— Действительно, судьи часто ведутся на это. В составе сборной Португалии тоже есть ряд исполнителей, которые умеют грамотно «рисовать» фолы. Нужно понимать, что арбитрам из-за песка не всегда хорошо видно, был стык или нет, и они принимают решение лишь по динамике движения. Громкие, полные боли крики дополнительно сбивают с толку. Но есть арбитры, которые никак не реагируют. В таких случаях испанцы оставляют свои попытки. Ромо, к сожалению, им верил. Но я очень рад, что ребята? несмотря на всё происходящее, доказали, что они сильнее. Победа — самое главное.

— Капитан Антон Шкарин высказал непопулярную точку зрения и упрекнул партнёров в проявлении излишних эмоций. Можно с ним частично согласиться?

— Это чисто психологический момент. Судьи порой раздают излишне много карточек, что объяснимо вызывает у футболистов негатив. Здесь же речь идёт о четвертьфинале домашнего чемпионата мира.

С Антоном соглашусь, ведь он опытный боец, и вместе мы через многое прошли. Вряд ли россиянам хотелось набрать фолов. Но я не понимаю, зачем люди начинают проявлять агрессию, зная, что у них впереди решающие встречи. Зачем это делать? Макаров вовсе чуть не набросился на соперника с кулаками. Но он понимал, что его сейчас удалят. Здесь всё индивидуально. Кто-то заводится с пол-оборота, а кто-то доказывает на поле. Нужно работать над собой и уметь сдерживать эмоции. Сам через это проходил. Иногда хочется откровенно что-нибудь сделать в отношении судьи.

— Борис Никоноров сказал, что сборную России на текущем ЧМ «убивают». Это эмоции с его стороны или судьи работают предвзято?

— Не могу сказать, что нас «душат». Повторюсь, даже в матче с Испанией многие карточки оказались по делу, поскольку хватало ненужных разговоров. Но я не согласен с «горчичниками», которые показали за обхват руками. Например, первую Земскову дали именно за это. Можно ведь было предупредить, а не сразу наказывать.

— Но по факту из состава сборной России перед полуфиналом с Швейцарией выключили сразу троих лидеров.

— Не могу сказать, насколько это было намеренно, но многие карточки получились из разряда «50 на 50». В том числе ненужную жёлтую дали Папоротному за толкотню в штрафной. Судьи должны понимать: в плей-офф чемпионата мира делать такое нельзя. Но они уже не задумывались и механически выполняли свою работу. Скажу больше: они просто «поплыли», не выдержав накала. В результате произошёл момент, когда помощник Ромо назначил штрафной в пользу Испании, а прибежавший главный поменял его решение. Ассистенту оставалось только развести руками.

— По идее это отечественному коллективу должны помогать арбитры или в пляжном футболе фактор домашнего судейства не работает?

— Скорее нет. Судейство должно быть объективным. Не надо нас тянуть за уши — мы справимся сами. Да, на старте россияне несколько буксовали, но сейчас набрали ход. Видно, команда находится в прекрасной форме.

— Вам самому приходилось сталкиваться с предвзятым судейством?

— Случалось всякое. Сразу вспоминается Межконтинентальный кубок — 2013, когда нас просто не хотели видеть в финале. Поверьте, там было похлеще. Отработали так, что на полуфинал с Швейцарией нас осталось всего шестеро. Остальные заработали дисквалификации, в том числе главный тренер Лихачёв. До этого во встрече с Бразилией карточки давали при любой возможности. В итоге выиграли в дополнительное время 11:10, но, когда вернулись в раздевалку, я даже не понимал, где нахожусь. Мало того, в концовке мышцу дёрнул Алексей Еремеев, и мы секунд 40 отбивались без него. В аут швейцарцы мяч, конечно, не выбили, пока мы сами не сделали это и не спросили у арбитра: «В чём дело? Сколько это может продолжаться?» Человек посмотрел на меня пустым взглядом и показал жёлтую, хотя я был капитаном.

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Причина в том, что в те годы мы доминировали и выигрывали все возможные трофеи. А когда чемпион не меняется, смотреть на это неинтересно, поэтому нужен был новый победитель. Потом поняли, что какая-то команда сверху, видимо, действительно поступила. Дошло до того, что российские консулы, работающие в ОАЭ, которые ходили на матчи, едва ли не сами пытались вмешаться. Тот турнир мы запомним на всю жизнь.

— Как раз Лихачёв сказал, что на трёх чемпионатах мира из пяти, на которых он работал, судьи не благоволили России. Согласны?

— Порой чувствовали, что судят не в нашу пользу. Но речь идёт не о тех первенствах планеты, где мы брали золото, — в 2011-м и 2013-м. Там как раз всё было нормально. А вот после гегемонию сборной России, видимо, хотели прекратить. Повторюсь, было желание получить нового чемпиона.

— Допускаете, что и сейчас отечественный коллектив не хотят видеть на верхней ступени пьедестала почёта?

— Можем только предполагать. Да, в матче с Испанией арбитры приняли несколько неоднозначных решений, но в предыдущих встречах вопросов к ним не возникало. Не могу сказать, что нас «убивали». Когда на крупных турнирах такое происходило, Россию хотели сломать. Но поймите: нас подобное только закаляет и делает сильнее. Если чувствуем несправедливость, включаются совершенно другие резервы и мы доводим игру до победы.

— По-вашему, речь скорее стоит вести о низкой квалификации арбитров?

— Безусловно. Конечно, с ними работают. Приходят новые люди, проводятся семинары. Как раз испанцы отбирают кандидатов, проводят селекцию. Но нужно понимать, что для большинства рефери обслуживание футбольных матчей — даже не основная работа. Все они занимаются чем-то параллельно. А это скорее хобби, которое им безумно нравится. Плюс многие остались без практики на долгий период из-за пандемии коронавируса, ведь в некоторых странах национальные первенства даже не проводились. А потом люди приезжают на чемпионат мира и попадают в настоящий «замес». В такой ситуации легко «поплыть». Тем не менее и испанцев в Москве наказывали. В игре с Таити красную карточку получил Леон Гомес Льоренc, а в матче с Мозамбиком — Антонио Майор.

— Уровень судейства на чемпионатах мира растёт?

— Считаю, на текущем первенстве планеты арбитры работают ровно. Да, в матче Россия — Испания бригада Ромо не справилась с напряжением, но до того громких скандалов не возникало. Правда, и столь напряжённых встреч не припомню.

— Особенные споры в матче с Испанией вызвал эпизод с незасчитанным голом Станислава Кошарного, когда не было понятно, пересёк мяч «ленточку» после попадания в перекладину или нет. Как арбитр мог принять решение, если даже не добежал до линии?

— Сложно оценить данный эпизод объективно. Возможно, Ромо действительно всё хорошо увидел.

— Почему бы не опробовать в пляжном футболе хотя бы систему определения гола? На Межконтинентальном кубке, по крайней мере, вводили VAR.

— Систему определения гола адаптировать сложно, поскольку у нас банально нет линии ворот, на которую могла бы ориентироваться техника. Да и мяч зачастую не видно из-за песка. Что касается введения VAR, то, на мой взгляд, это не лучшая идея. Представляете, сколько в пляжном футболе будет возникать спорных моментов? Это крайне негативно скажется на динамике игры, и болельщики потеряют интерес к происходящему на площадке. Если судье каждый раз придётся бегать к монитору, матчи растянутся на полтора часа. Вспомните, что творилось на ЧМ-2018 по большому футболу, когда арбитры обращались к помощи VAR при любом спорном моменте, просто желая перестраховаться.