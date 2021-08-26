Тренер сборной России по пляжному футболу раскритиковал судейство матча с Испанией

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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв подверг критике судей матча 1/4 финала чемпионата мира в Москве с Испанией.
Тренер сборной России по пляжному футболу раскритиковал судейство матча с Испанией
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Сегодня судьи даже превзошли самих себя. У меня нет слов, чтобы прокомментировать то, что они сегодня вытворяли на поле. Учитывая такое судейство, нашу победу можно оценивать втройне. Нам не нужно, чтобы арбитры помогали сборной России. Это футбол. Принимайте решения, исходя из того, что происходит на площадке. К сожалению, они выносят очень странные вердикты. Я не могу понять, то ли им не хватает квалификации, то ли они преследуют какие-то свои интересы», — сказал Лихачёв на пресс-конференции.

Специалист отметил, что он возглавляет команду уже на пятом первенстве планеты, и на трёх из них происходило что-то похожее в отношении его подопечных. 

Россия обыграла Испанию со счётом 4:2.

Ранее сообщалось, что сборная России по пляжному футболу сыграет со Швейцарией в полуфинале домашнего ЧМ. Игра состоится 28 августа.

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