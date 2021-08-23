Главный тренер сборной России по пляжному футболу поделился ожиданиями от матча с испанцами

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв поделился своими ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира с командой Испании.

«В футболе противостояние России и Испании — это всегда фантастическая вывеска. Будем ждать матча с трепетом. У испанцев очень классная, сильная команда. Они и здесь это доказали. На мой взгляд, соперник находится в отличной форме. Но чемпионат мира в России и Москве. Встреча Россия — Испания. Вам это ничего не напоминает?» — сказал Лихачёв на пресс-конференции.

Матч Россия — Испания состоится 26 августа. Начало встречи — 20:30 мск.

Ранее Лихачёв заявил, что с Японией его ребята сыграли даже лучше, чем могли.