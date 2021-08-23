Лихачёв: с Японией ребята сыграли даже лучше, чем могли

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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв высказался о победе своей команды над Японией в третьем туре группового этапа чемпионата мира, который проходит в Москве.
Лихачёв: с Японией ребята сыграли даже лучше, чем могли
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Исходя из турнирной ситуации, мы оказались прижаты к стенке. Если бы сборная России сегодня проиграла, она бы осталась за бортом плей-офф и вылетела бы с домашнего чемпионата мира. Уж точно не хотелось делать это на стадии группового этапа. Решили задачу, и теперь все наши мысли — о четвертьфинале. Сегодня я доволен абсолютно всем. Спасибо команде и всем ребятам за отличный футбол! По игре можно сказать, что многое получилось. Но я ещё раз повторю: мы не имели права так вылетать с домашнего чемпионата. Нужна была только победа. К счастью, ребята сыграли даже лучше, чем могли», — сказал Лихачёв после матча.

В четвертьфинале турнира российская команда встретится с Испанией.

Ранее сообщалось, что Россия сыграет с Испанией в плей-офф ЧМ по пляжному футболу.

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