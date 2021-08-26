Несмотря на два удаления: как Россия обыграла Испанию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России обыграла Испанию в четвертьфинале домашнего чемпионата мира по пляжному футболу. Одержать победу подопечным Михаила Лихачёва не помешали даже два удаления. Красные карточки в составе команды получили Алексей Макаров и Фёдор Земсков. В концовке заключительного периода хозяева выстояли две минуты в меньшинстве, а затем забили четвёртый мяч в ворота соперника, который записал на свой счёт Артур Папоротный.

В соперники по четвертьфиналу домашнего чемпионата планеты сборная России получила не самого удобного оппонента — занимающую пятое место в мировом рейтинге Испанию. Если бы подопечные Михаила Лихачёва заняли в своём квартете вторую строчку, то сыграли бы с менее опасным Таити. С другой стороны, коллектив Тевы Заверони в группе как раз взял верх над «красной фурией» — 12:8.

Так или иначе, в четверг болельщики стали свидетелями настоящей классики пляжного футбола, ведь пути России и Испании на крупных турнирах пересекаются регулярно. В последний раз они встречались буквально пару месяцев назад в рамках Евролиги, и наши парни тогда одержали победу в дополнительное время — 6:5. Причём по ходу поединка они уступали 0:3, но сумели совершить впечатляющий камбэк. А вот в полуфинале Межконтинентального кубка — 2019 противник оказался сильнее (4:2) и в результате завоевал серебро.

В финальной стадии ЧМ принципиальные соперники сошлись лишь раз, зато сразу в финале. В 2013-м россияне приехали на Таити в ранге обладателей трофея и успешно защитили его. Маститый оппонент ничего не смог поделать с действующим чемпионом. Если первый период завершился без голов, то во втором Антон Шкарин, Кирилл Романов и Юрий Крашенинников обеспечили команде солидное преимущество. Затем Льоренц Леон Гомес сократил отставание, но всё тот же Крашенинников и Дмитрий Шишин закрепили успех победителя — 5:1.

Из состава того золотого коллектива в строю до домашнего мундиаля остались все авторы голов, а также Алексей Макаров и, конечно же, главный тренер Лихачёв. К слову, он в преддверии четвертьфинала провёл параллели с ЧМ-2018 по большому футболу.

«Это всегда фантастическая вывеска. Будем ждать поединка с трепетом. У испанцев очень классная и сильная команда. Они и здесь это доказали. На мой взгляд, соперник находится в отличной форме. Но чемпионат мира — в России, в Москве. Встреча Россия — Испания. Вам это ничего не напоминает?» — сказал специалист.

Незадолго до начала встречи в столице начался ливень, что сказалось на качестве покрытия. Песок стал достаточно твёрдым, и мяч куда чаще отскакивал от него, чем при сухой погоде. Однако на действиях хозяев это нисколько не сказалось. Сборная России с ходу завладела инициативой, как и в матче с Японией, и подавила именитого соперника высоким прессингом. Испанцам практически не позволяли начинать атаки.

Зато острота у их ворот ощущалась постоянно. Подопечные Лихачёва то и дело создавали подходы. А в середине периода давление наконец воплотилось в гол. Примечательно, что забил его дебютант чемпионатов мира Андрей Котенев. После передачи Шкарина с правого фланга он в касание отправил снаряд в ближний угол. В предыдущей игре форвард отдал результативную передачу, а теперь и отличился самостоятельно.

После этого россияне чуть успокоились и дали оппоненту возможность проявить себя. Но «красная фурия», как правило, создавала моменты только после розыгрыша стандартных положений. Так, один из корнеров едва не завершился голом. Максим Чужков с огромным трудом остановил мяч на ленточке.

Зато гости преуспели в использовании «маленьких футбольных хитростей». Они часто пытались провоцировать соперников и при первой возможности падали на песок. Так, уже в начале матча по карточке получили Фёдор Земсков и Франсиско Хосе Чинтас. А затем Макарову показали «горчичник» за удар по голове Чики. Тот, разумеется, в данном эпизоде изобразил смертельные муки.

Однако и это не помогло гостям. Второй период двукратные чемпионы мира также начали очень мощно и буквально смяли оппонента. Чуть больше чем за две минуты им удалось дважды поразить ворота Доны. Сначала четвёртый мяч на турнире забил Никоноров. Нападающий мгновенно поднялся на ноги после жёсткого столкновения с вратарём, получил передачу от партнёра и перевёл снаряд в створ.

А затем крайне курьёзным голом отметился Макаров. С достаточно дальнего штрафного он нанёс стелющийся удар, и мяч, подскочив прямо перед Доной, оказался в сетке. Происходящее уже сильно напоминало встречу с Японией.

К сожалению, на этом приятные события для отечественных болельщиков закончились. Вторая половина периода получилась для коллектива Лихачёва крайне неудачной. Для начала Эду Суарес со штрафного сократил отставание в счёте. Затем Никоноров получил травму в столкновении с вратарём.

Наконец, вновь не сдержал эмоций Макаров. Алексей задел по лицу локтем Ридуана Бузана и получил вторую жёлтую карточку от судьи. Разъярённый футболист попытался разобраться с соперником прямо на песке, но от расправы его спас Земсков. Испанцам удалось реализовать большинство достаточно быстро. За две минуты до перерыва Антонио Майор спокойно пожонглировал мячом, прицелился и точно пробил в ближнюю девятку. Так интрига в противостоянии возродилась, а гости почувствовали уверенность в себе.

Впрочем, и россияне имели моменты. Так, после удара Кошарного мяч попал в перекладину и, казалось, опустился за линию. Но судьи взятие ворот не зафиксировали, несмотря на претензии со стороны тренерского штаба хозяев.

Заключительный период тоже получился очень тяжёлым, но показал, что у сборной России есть по-настоящему чемпионский характер. Воодушевлённые испанцы с удвоенной энергией принялись штурмовать ворота и полностью завладели инициативой. В такой момент можно было дрогнуть, но опытные подопечные Лихачёва держались.

Настоящим образцом надёжности предстал Кошарный, который по ходу игры в очередной раз заменил Чужкова. Особенно запомнился его сейв после опаснейшего удара через себя. После голкипер смело бросился в ноги оппоненту и, рискуя получить травму, нейтрализовал угрозу.

Друг с другом столкнулись Романов и Шишин. Пару минут им потребовалось на то, чтобы прийти в себя. Но о том, чтобы взять паузу, речи не шло. Все готовы были умирать на песке. То же касалось Никонорова, который с больным голеностопом сражался за мяч на чужой половине.

Совсем тяжело хозяевам стало за 3 минуты и 20 секунд до конца основного времени, когда вторую жёлтую карточку получил Земсков, неаккуратно бросившийся в подкате у чужих ворот. России предстояло ещё две минуты провести в большинстве.

Но коллектив не дрогнул даже в этот непростой момент. Четверо футболистов сражались как львы, а затем ещё и забили. Артур Папоротный из последних сил протащил мяч по правому флангу, возле углового флажка отвоевал его у двух соперников и покатил мимо выскочившего на перехват вратаря — 4:2.

После появления на площадке четвёртого полевого стало ясно, что игра сделана. Испанцы больше не имели ни сил, ни эмоций, чтобы бороться. А россияне, проявив характер, пробились в полуфинал домашнего мундиаля.