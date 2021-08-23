Депутат Свищёв отреагировал на выход сборной России в плей-офф ЧМ по пляжному футболу

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищёв прокомментировал победу сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу с Японией (7:1) и выход отечественной национальной команды в плей-офф турнира.

«Для меня выход нашей команды в четвертьфинал был ожидаемым, потому что сборная России считается одним из лидеров в пляжном футболе. Тем более что мы играем на родном стадионе, в родных стенах. У российского пляжного футбола старые и добрые традиции. Наши парни — неоднократные победители чемпионатов, Кубков, потому ничего удивительного здесь нет. Впереди уже серьёзные матчи, расслабляться нельзя. Сейчас надо думать о будущих матчах. Шансы выйти в полуфинал примерно равны у нас с Испанией. Но стоит не забывать, что мы играем дома. Очень важно показать красивую и достойную игру. Сегодня наши поймали драйв. Также слаженно и здорово они должны сыграть и с испанцами, потому что дальше нет никаких вариантов, только победа!» — сказал Свищёв «Спорт-Экспрессу».

Матч 1/4 финала Россия — Испания состоится 26 августа.

Ранее Папоротный поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с Японией.