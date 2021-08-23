Папоротный поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с Японией

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Игрок сборной России по пляжному футболу Артур Папоротный отметил поддержку публики в Москве на матче третьего тура группового раунда чемпионата мира с командой Японии (7:1).
Папоротный поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с Японией
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Есть моменты, над которыми надо работать, но тренерский штаб сделает поправки. А так, конечно, всё очень приятно. Сегодня чувствовался командный дух. Все выходили биться друг за друга как одна семья, были единым кулаком. Не было деления на старых и молодых, опытных или неопытных. Это очень нравится. Мы бились и грызлись — это самое главное. Когда есть коллектив, и забитые мячи придут, и победы. Плюс сегодня была сумасшедшая поддержка. Иногда казалось, что на трибунах собрались не 2,5 тыс. человек, а как минимум 25 тыс. Они гнали команду вперёд. Честно говоря, даже сложно вспомнить, приходилось ли когда-то играть в подобной атмосфере. Может, в Италии, где люди очень эмоциональные. Но по сравнению с нашими они отдыхают», — сказал Папоротный после матча.

Также оформивший хет-трик в матче с японцами футболист признался, что не помнит, забивал ли когда-то три мяча в одном матче.

«В составе сборной своих хет-триков не припомню. За клуб, возможно, и забивал по три мяча за матч на каких-то городских соревнованиях. Но, честно говоря, даже не получается освежить это в памяти», — сказал Папоротный на пресс-конференции.

Ранее главный тренер сборной России по пляжному футболу поделился ожиданиями от матча с испанцами.

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