Вылет Португалии, поражение Белоруссии от Бразилии и покер Станковича: чем запомнился шестой день ЧМ по пляжному футболу

Португалия, действующий чемпион мира, уступила Уругваю, пропустив решающий мяч от вратаря, и сенсационно не вышла из группы. Белоруссия без шансов проиграла Бразилии и также не сумела пробиться в плей-офф. Швейцария вырвала победу над Сальвадором благодаря покеру Деяна Станковича. А ошибка российского судьи помогла Оману обыграть Сенегал. Чем запомнился шестой соревновательный день первенства планеты по пляжному футболу в Москве — в материале RT.

Грубая ошибка российского рефери

Во вторник на чемпионате мира по пляжному футболу состоялись последние матчи группового этапа. Наиболее парадоксальная ситуация сложилась в квартете D, где первое место на удивление не давало особых преференций. Дело в том, что победитель данной группы в четвертьфинале мог с большой долей вероятности встретиться с Бразилией, которая лишалась возможности догнать Швейцарию в случае победы альпийцев над Сальвадором.

В результате Сенегал, набравший в первых двух встречах шесть очков из шести возможных, неожиданно уступил скромному аутсайдеру Оману — 2:3. Причём одним из главных действующих лиц противостояния стал российский судья Роман Борисов, который в середине первого периода показал прямую красную карточку 17-летнему защитнику Папе Мар Бойе за удар рукой в лицо. Однако повтор показал, что соперник скорее симулировал.

Вдобавок Абдулла Масуд Аль-Саити реализовал пенальти. Впоследствии подопечные Табиба Хилала Мохаммеда Аль-Танави лишь увеличивали своё преимущество в счёте. Правда, сенегальцы за 47 секунд до финального свистка сократили отставание до минимума, но отыграться уже не успели.

Невероятный вылет действующих чемпионов

Обладателя же второй путёвки в плей-офф от данной группы определяли в очном противостоянии Уругвай и Португалия. Действующие чемпионы мира не очень удачно начали турнир и добыли победу только над скромным Оманом. В решающий момент они должны были обыграть латиноамериканцев, которые давно не добивались серьёзных успехов.

В итоге собравшиеся на трибунах болельщики стали свидетелями сенсации. Подопечным Марио Нарсизо не помогла взять верх даже вдохновенная игра Леонардо Мартинса. Нападающий «Браги» поймал настоящий кураж и устроил на площадке феерию. В этот вечер у него получалось абсолютно всё. Футболист одного за другим обыгрывал соперников, наносил точнейшие удары с любых позиций и всякий раз оказывался в нужном месте.

Один из лучших исполнителей планеты забил пять мячей, два из которых — с передач брата Бернардо. Но это не помогло его команде победить.

Уругвайцы продемонстрировали невероятную силу духа, ведь большую часть матча они уступали в счёте. Но южноамериканцы постоянно находили в себе силы отыгрываться. Так, встреча для них началась с двух пропущенных мячей, но команда не только сумела восстановить статус-кво, но и впервые вышла вперёд.

Сдаться можно было и когда великолепный Мартинс во втором периоде отличился дважды. В этот момент бразды лидерства на себя взял Луис Альберто Куинта Акунья, который оформил хет-трик — 5:5.

Концовка вовсе получилась невероятной. На пятый гол Лео Мартинса Уругвай ответил потрясающим выстрелом Андреса Лаенса через себя. Фатальной же стала ошибка резервного голкипера фаворита Педро Мано. После удара коллеги Алехандро Гуэрреро со штрафного от собственных ворот он умудрился пропустить. Впрочем, мяч в последний момент подскочил на песчаной горке.

На то чтобы спастись у португальцев оставалось больше четырёх минут, но в седьмой раз огорчить соперника они не сумели и сенсационно вылетели с турнира. Впервые в истории признанных ФИФА первенств планеты действующий чемпион не смог даже выйти из группы.

Вторая молодость Станковича

Сборную Швейцарии можно назвать одним из главных открытий чемпионата. Команда изначально не отобралась на ЧМ, но в последний момент попала в число участников благодаря отказу Украины. И на первенстве планеты опытный коллектив произвёл фурор. Сначала он в серии пенальти обыграл Бразилию, а затем оказался сильнее Белоруссии.

Ведёт же альпийцев за собой 35-летний Деян Станкович, который в Москве переживает вторую молодость. Собственно, в первых встречах он забил четыре мяча. А в матче последнего тура с Сальвадором нападающий вовсе оформил покер.

Причём соперник теоретически мог выйти в плей-офф, но для этого ему требовались поражение Бразилии и собственная победа с как можно более крупным счётом. В результате события в поединке менялись стремительно. После первого периода Швейцария вела — 3:1, и казалось, шансов у оппонента нет.

Но во втором сальвадорцы перевернули всё с ног на голову, забив пять мячей. Хет-трик записал себе в актив главная звезда коллектива Франк. В том числе, он отличился прямым ударом с углового. Внешней стороной стопы форвард закрутил снаряд точно в дальнюю девятку над головой закрывавшего ближнюю штангу оппонента.

Однако в заключительной 12-минутке викторию для европейцев практически в одиночку добыл Станкович. Сначала он реализовал штрафной практически с центра площадки, затем нанёс точный выстрел со своей половины. Наконец, менее чем за минуту до конца Деян после подачи углового боковыми ножницами отправил снаряд в дальний угол — 8:7.

Так, сборная Швейцарии заняла первое место в своей группе и получила в соперники по четвертьфиналу Уругвай. А Станкович с восемью голами возглавил гонку бомбардиров турнира вместе с Леонардо Мартинсом.

Уверенный разгром белорусов

После поражения Сальвадора на второе место в квартете С претендовали только Бразилия и Белоруссия. Впрочем, в успех соседей верилось с трудом. Им, чтобы гарантированно обойти маститого соперника требовалось побеждать в основное время.

Однако интрига умерла фактически уже на старте первого периода. Всего 2,5 минуты фавориту потребовалось чтобы открыть счёт. Чужие ворота поразил Родриго. Однако подопечные Николаса Альварадо Капорале к их чести, не сдавались и пытались атаковать, тем более другого выхода у них не было.

Но во втором игровом отрезке всё окончательно встало на свои места. Сначала Халк мощным ударом удвоил преимущество латиноамериканцев. Затем вратарь Константин Магалецкий быстро превратился из героя в антигероя — парировал пенальти, но через 23 секунды получил вторую жёлтую карточку и был удалён.

Оставшиеся три мяча пропускал его резервист Владимир Устинович. В составе бразильцев же дубль успел оформить Лукао. Также всего вторым голом на турнире отметился лучший футболист планеты-2017 Маурисиньо. Наконец, без баллов за результативность не ушёл с площадки вратарь Мао. Он отдал две результативные передачи.