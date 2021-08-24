Камбэк Испании, разгром США и покер форварда Таити: чем запомнился пятый день ЧМ по пляжному футболу

Сборная Таити обыграла Мозамбик благодаря покеру Хейрауарии Салема и вышла в четвертьфинал. Компанию в плей-офф ей составит Испания, которая сумела переломить ход неудачно складывавшегося противостояния с ОАЭ. А Парагвай отправил девять мячей в ворота США. Чем запомнился пятый соревновательный день чемпионата мира по пляжному футболу в России — в материале RT.

Закономерный успех Таити

Первой командой из группы B, обеспечившей себе путёвку в плей-офф, стала сборная Таити. Подопечные Тевы Заверони сломили сопротивление дебютанта турнира Мозамбика — 8:5. Одержать победу двукратным финалистам чемпионата мира не помешали даже многочисленные травмы. Мало того, Таматоа Тетауира, которого унесли с площадки на носилках в предыдущей встрече, принял участие в игре и даже забил. Правда, это не избавило 45-летнего Заверони от необходимости самому вновь выходить на поле. Специалист опять прекрасно справился со своей задачей и отдал результативную передачу.

Но главным героем противостояния стал Хейрауарии Салем. Нападающий оформил покер и выполнил голевую передачу. Теперь в его активе значится шесть мячей в рамках соревнования.

Мозамбик же, несмотря на поражение, вновь смотрелся весьма достойно. Коллектив большую часть встречи на равных противостоял превосходящему в классе сопернику и сломался лишь после удаления своего лидера Нельсона Жоао Мануэля, который трижды поразил ворота оппонента.

А вот ярко проявивший себя в первых турах нападающий Фиго (во встречах с Испанией и ОАЭ отличился семь раз) на этот раз промолчал и отметился лишь результативным пасом. Зато забил футболист с другим звучным именем — Юран.

Непростая победа Испании

А вот Испания в противостоянии с ОАЭ неожиданно столкнулась с серьёзными трудностями. Команда, видимо, не до конца пришла в себя после поражения от Таити и крайне неудачно начала встречу последнего тура. В середине первого периода фаворит умудрился пропустить дважды. При таком раскладе европейский коллектив оставался за бортом плей-офф и пропускал вперёд соперника.

Но после перерыва подопечные Кристиана Мендеса наконец завелись. Начало камбэку положил великолепный удар через себя в исполнении Чико. Затем за дело взялся Эдуард Молина Суарес, который оформил дубль. Помог испанцам и судья, назначивший пенальти в их пользу. Однако Чико девятиметровый реализовать не сумел.

Арабская же команда не сдавалась до самого конца. Незадолго до второго перерыва Али Мохаммад Мохаммади сократил отставание в счёте до минимума и вновь подарил партнёрам надежду. Окончательно успокоил их лишь третий гол Суареса в заключительном периоде. Таким образом, финалисты ЧМ-2013 не без труда вышли из группы, причём заняли в своём квартете второе место, пропустив вперёд Таити.

Уверенная игра Парагвая

А вот матч между Парагваем и США отечественные болельщики ждали с особым интересом, ведь именно в нём могла решиться судьба сборной России. В случае ничьи в основное время подопечные Михаила Лихачёва гарантировали бы себе выход в четвертьфинал. А победа одной из сторон и поражение хозяев во встрече с Японией могли оставить их за бортом плей-офф. Что до парагвайцев и американцев, то они изначально считались аутсайдерами квартета A, но сумели дать бой обоим фаворитам и умудрились сохранить шансы на попадание в первую двойку до последнего тура.

Если с Россией и Японией звёздно-полосатые боролись практически на равных, то на поединок последнего тура сил у них не осталось. Чем-то ещё объяснить девять пропущенных мячей сложно — 4:9. При этом американцам удалось открыть счёт в самом начале встречи, однако соперник отыгрался спустя всего 15 секунд.

В дальнейшем на площадке присутствовала фактически только сборная Парагвая, которая планомерно увеличивала преимущество в счёте и улучшала разницу забитых и пропущенных мячей. В результате латиноамериканцы всё же обошли по этому показателю Россию — +2 против +1.

А некоторые футболисты серьёзно улучшили личную статистику. Так, Педро Моран оформил хет-трик, а Карлос Карбальо — дубль. В составе проигравших дважды отличился опытный Алессандро Канале, который завершил турнир с пятью голами. Но особенно выделить стоит вратаря Кристофера Тота. Если бы не его сейвы, на текущем чемпионате во второй раз в отдельно взятом матче была бы преодолена отметка в десять мячей.

Форменный разгром от России

К счастью, считать дополнительные показатели после матча России не пришлось. Если в двух стартовых встречах отечественный коллектив не всегда смотрелся ярко, то в заключительной попросту не оставил сопернику ни единого шанса — 7:1. Хозяева при поддержке заполненных наполовину трибун выходили победителями почти из всех игровых эпизодов и не позволяли японцам ничего.

Как результат, произошло довольно редкое для пляжного футбола событие. Вратарь Максим Чужков отыграл на ноль. Единственный мяч с пенальти пропустил уже вышедший на замену Станислав Кошарный.

Зато у подопечных Лихачёва получалось практически всё. Хет-трик оформил защитник Артур Папоротный. По разу отличились Фёдор Земсков и Борис Никоноров. А легендарный Озу Морейра на девятой секунде встречи помог отечественному коллективу открыть счёт — коленом переправил снаряд в створ.

Наконец, забил даже Чужков. Голы вратарей в пляжном футболе — не такое редкое явление, а потому не должны удивлять. Но Максим отметился по-настоящему курьёзным голом. После его удара со своей половины площадки снаряд ударился о горку из песка и залетел за шиворот коллеге. В результате хозяева оформили самый крупный разгром первенства — с разницей в шесть мячей в Москве ещё никто не уступал.