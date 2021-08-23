Россия разгромила Японию и вышла в плей-офф ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу одержала крупную победу над командой Японии в матче группового раунда чемпионата мира по пляжному футболу.

Встреча завершилась победой сборной России со счётом 7:1. Хет-трик в матче оформил Артур Папоротный, также по голу добавили Фёдор Земсков, Максим Чужков, Борис Никоноров и защитник японцев Озу Морейра, отправивший мяч в собственные ворота. Единственный точный удар команды Японии на счету Такуи Акагумы.

Сборная России заняла первое место в группе А, набрав шесть очков. Столько же у японцев, занявших второе место из-за поражения в очном поединке. Обе команды попали в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила преимущество перед Японией после второго периода матча ЧМ по пляжному футболу.