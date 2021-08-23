Испания победила ОАЭ и пробилась в четвертьфинал ЧМ по пляжному футболу

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Сборная Испании по пляжному футболу взяла верх над командой ОАЭ в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Москве.
Испания победила ОАЭ и пробилась в четвертьфинал ЧМ по пляжному футболу
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 5:3. При этом пиренейцы уступали после первого периода со счётом 0:2.

В составе испанской команды дубль оформил Пабло Перес, а также по разу отличились Хуанми (с пенальти), Эдуард и Хави Торрес. У коллектива из ОАЭ дважды голами отметился Ахмад Малахи, один раз забил Али Мохаммад.

Таким образом, Испания вышла в плей-офф с первого места в группе B, набрав шесть очков. ОАЭ же заняли последнюю строчку в квартете (2).

Ранее сообщалось, что сборная Таити обыграла Мозамбик и вышла в плей-офф ЧМ по пляжному футболу.

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