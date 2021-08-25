Дуэль России с Испанией, битва Сенегала с Бразилией и испытание для Станковича: интриги плей-офф ЧМ по пляжному футболу

26 августа в Москве состоятся четвертьфинальные матчи чемпионата мира по пляжному футболу. Россия сыграет с одним из фаворитов — Испанией, которой уступила в пяти из последних десяти встреч. Бразилия сразится с Сенегалом, сенсационно занявшим первое место в своей группе. Лучший бомбардир первенства, швейцарец Деян Станкович, постарается продлить свою голевую серию и огорчить Уругвай, оставивший за бортом плей-офф Португалию. А сборная Таити намерена доказать Японии, что по праву стала самой результативной командой турнира.

Групповой этап чемпионата мира запомнился рядом сенсационных результатов, вследствие чего сетка плей-офф предстала в довольно неожиданном виде. Среди записных фаворитов турнира лишь сборной России удалось подтвердить свой статус и занять первое место в своём квартете. Правда, подопечные Михаила Лихачёва также не избежали нервотрёпки, а вплоть до заключительного тура и вовсе рисковали остаться без путёвки в четвертьфинал. Это могло произойти в том случае, если бы они не обыграли своего главного конкурента и шестого номера рейтинга Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) — Японию.

Что касается остальных топ-сборных, то они выступили менее уверенно. Бразилия и Испания потерпели по одному поражению на предварительной стадии, что в итоге стоило им первых мест в своих группах. Южноамериканцы проиграли Швейцарии в серии пенальти, а европейцы — таитянам со счётом 8:12, из-за чего и уступили им лидерство. Правда, болельщики «красной фурии» вряд ли должны быть разочарованы даже подобным результатом с учётом того, что последние два мундиаля коллектив и вовсе пропустил.

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Меньше других повезло Португалии. Лидер рейтинга Всемирной организации пляжного футбола провалился, сумев обыграть лишь скромный Оман в первом туре. Впоследствии «европейские бразильцы» поочерёдно были биты сильным Сенегалом и боевитым Уругваем, что и оставило их за бортом плей-офф. Стоит отметить, что ранее двукратные чемпионы мира ни разу не завершали выступление на групповой стадии.

Всё это в совокупности и привело к тому, что итоговый состав четвертьфинальных пар заметно отличался от того, который прогнозировался изначально. С одной стороны, это не лучшим образом отразилось на сборной России, которой уже в первом раунде плей-офф досталась Испания. И не стоит недооценивать подопечных Кристиана Мендезы из-за того, что те пропустили 12 голов в одной встрече. Хозяева финального турнира на постоянной основе испытывали проблемы в очных противостояниях с оппонентами, проиграв ровно половину из последних десяти матчей.

В последний раз сборные встречались друг с другом на предварительном этапе Евролиги по пляжному футболу, заключительная стадия которой пройдёт уже по окончании российского мундиаля. В основное время команды не смогли выявить победителя, а в дополнительное победу национальной команде принёс удар Кирилла Романова. Встреча завершилась со счётом 6:5, а Андрей Новиков отметился дублем.

На домашнем чемпионате мира футболист «Локомотива» пока не слишком продуктивен. В его активе значится лишь один точный удар, а лучшими бомбардирами сборной России с тремя голами являются Алексей Макаров, Борис Никаноров и Артур Папоротный. Однако это заметно меньше, чем у лидера Испании — Чики, успевшего наколотить вдвое больше.

Но если в четвертьфинале команда Лихачёва получила солидного соперника, то в случае выхода в следующий раунд ей предстоит встреча с менее статусным. Поначалу предполагалось, что первое место в группе C займёт Бразилия, но та осталась лишь второй, вследствие чего оказалась в нижней части сетки. В итоге её место во втором полуфинале заняла Швейцария — крепкая сборная, ведомая лучшим бомбардиром первенства Деяном Станковичем. Полный тёзка экс-полузащитника «Интера» уже наколотил восемь мячей и отдал две передачи, укрепившись на первой строчке по системе «гол + пас».

При этом оппонентом Швейцарии до последнего момента могли стать действующие чемпионы мира, но им помешало поражение в третьем туре от Уругвая. В итоге латиноамериканцы, за последние десять лет лишь дважды квалифицировавшиеся на чемпионат мира, получили шанс стать открытием турнира. И предпосылки для этого есть: в Москве подопечные Хермана Паррильо запомнились несгибаемым характером и умением дожимать визави. Сначала они сокрушили Оман, забив два мяча за 15 секунд в концовке, а затем победили Португалию, трижды уступая в счёте по ходу матча.

Опыт выступления в решающих стадиях крупных турниров и наличие в составе Станковича (пусть и с лишним весом) позволяют швейцарцам считаться фаворитами, но им не стоит рассчитывать на лёгкую прогулку. Резкие контратаки уже стали визитной карточкой уругвайцев и вполне могут помочь им добраться до полуфинала впервые с 2009 года.

Что касается сборной России, то ситуация во многом напоминает ту, что сложилась на соревнованиях двухлетней давности. Тогда коллектив Лихачёва уже в четвертьфинале сошёлся с одним из фаворитов — Бразилией, — сумел справиться с ним, но в следующем матче отчасти сенсационно уступил не хватавшей звёзд с неба Италии.

Что касается нижней части сетки, то там также сформировались крайне любопытные противостояния. В первую очередь это касается матча между Бразилией и Сенегалом. Несколько лет назад южноамериканцы наверняка считались бы безоговорочными фаворитами, но сейчас расстановка сил немного изменилась. Африканская команда очень мощно стартовала в Москве и выиграла два первых матча с разницей мячей 11:4. Да, затем последовало поражение от Омана, но та встреча мало что решала. Африканцы заранее гарантировали себе выход в плей-офф, а потеря первой строчки не стала бы для них трагедией. В худшем случае они попали бы на Швейцарию.

На групповом этапе африканцы стали настоящей проблемой для соперников, предпочитавших играть с ними с позиции силы, и регулярно наказывали их на контратаках. Быть может, им немного недостаёт техники, но они с лихвой компенсируют это физической мощью и скоростью. И существует большая вероятность того, что они станут серьёзным испытанием даже для 14-кратных чемпионов мира.

К слову, тем не впервой оступаться в первом раунде плей-офф. В 2015 и 2019 годах бразильцы дважды проигрывали россиянам — сначала в овертайме (5:6), а затем и в основное время (3:4). Правда, после первой неудачи они сделали выводы и завоевали золото на следующем турнире. Получится ли у них повторить это сейчас — одна из ключевых интриг чемпионата.

Однако самым напряжённым обещает стать противостояние Таити с Японией. Сборная Таити стала единственным участником плей-офф, не состоящим в десятке сильнейших рейтинга BSWW. Правда, в этом случае доверять табели о рангах не совсем правильно. Так, за последние восемь лет она дважды доходила до финала первенства планеты, а ещё один раз занимала четвёртое место. Спортсмены из Страны восходящего солнца хоть и останавливались в шаге от пьедестала в 2019-м, но на предыдущих восьми турнирах пределом их мечтаний становился четвертьфинал.

И пока всё идёт к тому, что именно сборная Таити пройдёт дальше. За неё говорят триумфальное выступление на групповой стадии, наличие в составе яркого голеадора в лице Хеируарии Салема (семь голов) и не самая уверенная игра противника. И дело тут не только в разгромном поражении от России в заключительном туре (1:7), но и в проблемах на позиции первого номера. Томоя Гинодза и Юсукэ Каваи вряд ли смогли зарекомендовать себя перед тренером, поэтому вопрос о позиции первого номера останется открытым вплоть до стартового свистка.