Стали известны все участники плей-офф ЧМ по пляжному футболу
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В заключительном матче группы D Бразилия разгромила Белоруссию со счётом 5:0 и заняла второе место в квартете, став последней командой, вышедшей в плей-офф турнира.
В четвертьфинале турнира бразильцы сыграют с командой Сенегала. Остальные пары выглядят следующим образом:
Швейцария — Уругвай;
Япония — Таити;
Россия — Испания.
Четвертьфинальные матчи чемпионата мира пройдут 26 августа. Игры полуфинала состоятся 28 августа, поединок за третье место и финал пройдут 29 августа.
Ранее сообщалось, что Португалия проиграла Уругваю и не попала в плей-офф ЧМ по пляжному футболу.