Стали известны все участники плей-офф ЧМ по пляжному футболу

По итогам группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве, определились все участники стадии плей-офф.

В заключительном матче группы D Бразилия разгромила Белоруссию со счётом 5:0 и заняла второе место в квартете, став последней командой, вышедшей в плей-офф турнира.

В четвертьфинале турнира бразильцы сыграют с командой Сенегала. Остальные пары выглядят следующим образом:

Швейцария — Уругвай;

Япония — Таити;

Россия — Испания.

Четвертьфинальные матчи чемпионата мира пройдут 26 августа. Игры полуфинала состоятся 28 августа, поединок за третье место и финал пройдут 29 августа.

Ранее сообщалось, что Португалия проиграла Уругваю и не попала в плей-офф ЧМ по пляжному футболу.