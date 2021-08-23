Победа на заказ: как Россия разгромила Японию и вышла в плей-офф домашнего ЧМ по пляжному футболу

Сборная России разгромила Японию в матче последнего тура группового этапа домашнего чемпионата мира по пляжному футболу и вышла в четвертьфинал с первого места. Подопечные Михаила Лихачёва отправили в ворота соперника семь мячей, а пропустили только один. Хет-трик оформил защитник Артур Папоротный. Также отличиться удалось голкиперу Максиму Чужкову.

К заключительному матчу группового этапа с Японией сборная России подходила с не самым большим очковым багажом. Ожидалось, что подопечные Михаила Лихачёва начнут домашний турнир с уверенных побед над уступающими в классе США и Парагваем, но хозяева в этих встречах неожиданно столкнулись с серьёзными проблемами.

Американцев удалось обыграть только в дополнительное время, а латиноамериканцев — вовсе лишь в серии пенальти. Таким образом, команда имела в своём активе всего три очка, чтобы занять первое место, ей было необходимо обыгрывать азиатов в основное время с как можно более крупным счётом.

Мало того, теоретически отечественный коллектив рисковал даже не выйти из группы. Такое могло случиться в случае победы одной из сторон в противостоянии США и Парагвая в основное время и поражения России. К несчастью, желанной ничьей не случилось. Латиноамериканцы уверенно обыграли соперника (9:4) и по разнице мячей обошли хозяев: +2 против +1.

Поэтому двукратные чемпионы мира готовились к встрече очень серьёзно. Например, один из старожилов сборной Антон Шкарин высказал опасение, что болельщиков в понедельник «ждёт нервотрёпка».

«Мы предупреждаем вас, что нервов не останется к концу чемпионата. Мы такая команда: сами себя загоним в тяжёлую ситуацию, а потом героически из неё пытаемся выйти... Такие победы, когда ты превозмогаешь какие-то сложные ситуации, дарят тебе дополнительные эмоции, поскольку понимаешь, что до последней секунды никогда ничего не потеряно. Особенно если выигрываешь, потом легче выходит», — приводит слова футболиста Bsrussia.com.

Японцы же, в первых двух турах набравшие максимальные шесть очков, горели желанием не только завершить групповой этап с тремя победами, но и отомстить хозяевам за поражение в матче за бронзовые медали предыдущего первенства планеты. Тогда подопечные Лихачёва взяли верх благодаря хет-трику Фёдора Земскова — 5:4.

Однако на этот раз нервничать болельщикам не пришлось. Напротив, им подарили заряд положительных эмоций, которых недодали в первых матчах группового этапа. Игра началась для сборной России просто великолепно. Уже на девятой секунде подопечные Лихачёва открыли счёт. После удара Антона Шкарина мяч залетел в ворота японцев от колена оппонента. И от кого — самого Озу Морейры, играющего тренера и капитана азиатов.

Впрочем, расслабляться точно не стоило. Во встрече с Парагваем команда тоже забила быстрый мяч, но в итоге с трудом добыла победу в серии пенальти. Однако если в том поединке хозяева потом отдали инициативу сопернику и расслабились, то на этот раз ни на секунду не сбавляли давление.

Хорошо ощущалось, что отечественные футболисты великолепно настроились на решающее противостояние, а крупная победа Парагвая над США замотивировала их дополнительно. Помогали и болельщики, которые буквально гнали «наших парней» вперёд.

Японцы под таким прессингом сломались и в первом периоде совсем ничего не показали. Максим Чужков остался практически без работы и в игру вступал нечасто. До ударов доходило редко, ведь россияне даже не позволяли визави начинать атаки, включая давление уже на чужой половине площадки.

Зато у ворот соперника получалось многое. На третьей минуте хозяева увеличили преимущество в счёте. Помогло стандартное положение. После ввода мяча из аута Артур Папоротный нанёс мощнейший удар с лёта под перекладину. Хотя снаряд и летел почти по центру, голкипер среагировать не успел.

А за четыре с небольшим минуты до перерыва отличился Земсков, который до того на домашнем чемпионате ещё не забивал. Фёдор в фирменном стиле подработал мяч и через себя отправил его в дальний угол. И вновь не лучшим образом сыграл легендарный Озу Морейра — не успел накрыть выстрел форварда.

Окончательно понятно, что японцам рассчитывать не на что, стало в начале второго периода, когда чужие ворота поразил Чужков. После подачи углового он удачно сыграл на выходе, а затем первым успел к отскоку и нанёс удар со своей половины площадки. Мяч должен был стать лёгкой добычей Юсуке Каваи, если бы не подскочил на песчаной горке. В результате снаряд по замысловатой траектории залетел прямо за шиворот голкиперу.

Добившись крупного преимущества, россияне отдали инициативу сопернику. Однако у гостей по-прежнему ничего не получалось. Казалось, в каждой микродуэли россияне брали верх. Ощущалось, что они не только великолепно настроены, но и прекрасно готовы физически. Как результат, у Чужкова вновь практически не было работы. Запомнился разве что его сейв после выстрела Рёты Цубоя.

Ответ отечественной сборной получился куда опаснее. За две минуты до перерыва Борис Никаноров после передачи партнёра опередил защитника и в касание перевёл снаряд в створ. К сожалению, азиатов в данном эпизоде спасла штанга. Тем не менее сохранялась уверенность, что в случае необходимости хозяева способны прибавить и забить ещё.

Так и произошло в начале заключительного периода. Всего четырёх секунд России хватило, чтобы забить пятый мяч. И вновь отлился Папоротный. После скидки Дмитрия Шишина он с лёта отправил снаряд в дальний угол.

После этого опытный футболист поймал настоящий кураж и спустя несколько минут оформил хет-трик. Ему также удалось наказать Каваи за потерю ворот. Только если Чужкову забить помогла горка, то Артур в касание отправил мяч над голкипером, воспользовавшись удачным отскоком от оппонента.

Диджей в этот момент включил известный трек группы «Чайф» «Аргентина — Ямайка», призывая болельщиков скандировать чуть изменённый счёт — 6:0.

Такого разгрома от сборной России после неоднозначного старта не ожидали. Причём великолепный матч провели абсолютно все. Папоротный оформил хет-трик. Земсков забил первый мяч на турнире. А Чужков отыграл на ноль и поразил чужие ворота.

Японцы же могут занести себе в актив разве что красивый гол ударом через себя в исполнении Такуйи Акагумы. Правда, пропускал его уже Станислав Кошарный, статистика Чужкова осталась безупречной. Но и резервный голкипер отметился со знаком «плюс». Он «заколдовал» Акагуму и вынудил его с пенальти пробить в перекладину.

Но последнее слово осталось за победителями. За мгновения до финального свистка Никаноров после передачи партнёра всё-таки поразил пустые ворота и отметился третьим голом на турнире.

Таким образом, подопечные Лихачёва не только одержали дебютную победу в основное время, но и поднялись на первое место в группе. В четвертьфинале хозяев ждёт противостояние с Испанией.