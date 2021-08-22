Шкарин — о матче с Японией на ЧМ по пляжному футболу: будет нервотрёпка

Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин поделился своими ожиданиями от матча третьего тура группового турнира против Японии.

«У японцев будем выигрывать, а что нам ещё остается делать? Во-первых, будет нервотрепка. Я сразу предупреждаю, чтобы все готовились, но, если мы сможем ещё прибавить и будем играть так же, как с Парагваем, то всё будет хорошо», — цитирует Шкарина сайт Федерации пляжного футбола России.

Сборная России занимает второе место в группе А, имея три очка после двух туров. Лидируют японцы, набравшие шесть очков.

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