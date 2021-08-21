Лихачёв оценил уровень соперников на ЧМ-2021 по пляжному футболу
«Три очка из шести возможных — это нормально. Посмотрите, как чемпионат мира развивается, уже столько неожиданных результатов и для болельщиков, и для меня самого. Говорю ребятам: «Никто ничего просто так не отдаст». Все смотрели на сборную Мозамбика и удивлялись, что это за команда. А они сегодня себя показали. Таити остались всемером и такой фантастический футбол продемонстрировали... Я думаю, что в каждом матче мы должны ожидать чего-то подобного. Тем не менее мы, несмотря на всё это, мы одержали две победы», — приводит слова тренера BSRussia.
Сборная России занимает второе место в группе А после двух сыгранных матчей.
Ранее Россия по пенальти обыграла Парагвай во втором туре ЧМ-2021 по пляжному футболу.