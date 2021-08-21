Россия по пенальти обыграла Парагвай во втором туре ЧМ-2021 по пляжному футболу
- РИА Новости
Встреча группы А в основное время завершилась со счётом 3:3, после дополнительного времени счёт на табло был 4:4, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались россияне — 5:4.
В основное время в составе победителей забивали Алексей Макаров, Станислав Кошарый и Борис Никоноров. У парагвайцев отличились Йоао Ролон, Милцадес Медина и Роландо Гонсалес.
В дополнительное время Нестор Медина и Алексей Макаров обменялись забитыми мячами.
Сборная России занимает второе место в группе А с тремя очками.
Ранее сообщалось, что Россия лидирует в матче с Парагваем после второго периода на ЧМ-2021 по пляжному футболу.