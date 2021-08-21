Россия по пенальти обыграла Парагвай во втором туре ЧМ-2021 по пляжному футболу

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России в серии послематчевых пенальти одержала победу над командой Парагвая.

Встреча группы А в основное время завершилась со счётом 3:3, после дополнительного времени счёт на табло был 4:4, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались россияне — 5:4.

В основное время в составе победителей забивали Алексей Макаров, Станислав Кошарый и Борис Никоноров. У парагвайцев отличились Йоао Ролон, Милцадес Медина и Роландо Гонсалес.

В дополнительное время Нестор Медина и Алексей Макаров обменялись забитыми мячами.

Сборная России занимает второе место в группе А с тремя очками.

Ранее сообщалось, что Россия лидирует в матче с Парагваем после второго периода на ЧМ-2021 по пляжному футболу.