Новиков заявил, что Россия по-боевому настроена на матч ЧМ по пляжному футболу с Японией
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«Настрой на Японию боевой — занять первое место в группе», — приводит слова Новикова «Спорт-Экспресс».
Сборная России занимает второе место в группе А, имея три очка после двух туров. Лидируют японцы, набравшие шесть очков.
Россия сыграет матч третьего тура группового турнира с Японией 23 августа. Начало — в 20:30 мск.
Ранее капитан сборной России Антон Шкарин поделился своими ожиданиями от матча против Японии.