Главный тренер сборной России по пляжному футболу оценил судейство в матче с Парагваем

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв заявил, что недоволен судейством в матче второго тура домашнего чемпионата мира против Парагвая (4:4, 5:4 пен.).

«На мой взгляд, мы сегодня провели очень качественный матч и абсолютно закономерной была бы наша победа в основное время. Два явных не назначенных пенальти в ворота соперника довели матч до дополнительного времени. Здесь я благодарен ребятам, за то что сумели отыграться, после непростых судейских решений. Каждый чемпионат мира мы попадаем в такие истории, арбитры к нам слишком не благосклонны. Даже дома нас немного прихватили. Мы рады, что выиграли и взяли единственное, но такое нужное нам очко. Будем готовиться к следующему матчу с Японией», — заявил Лихачёв в интервью сайту Федерации пляжного футбола России.

В последнем туре за первое место в группе россияне сыграют против сборной Японии 23 августа. Начало матча — в 20.30 (мск). На данный момент у Японии шесть очков, у России — три. Для победы в группе россиянам нужно побеждать соперника в основное время.

Ранее Шкарин высказался о матче с Японией на ЧМ по пляжному футболу.