Фиаско Португалии, камбэк Швейцарии, два гола Уругвая за 15 секунд: чем запомнился четвёртый день ЧМ по пляжному футболу

Португалия сенсационно уступила Сенегалу, чему поспособствовали продуктивные ошибки и удаление голкипера Элинтона Андраде, а Уругвай отличился дважды за 15 секунд и вырвал победу у Омана. В свою очередь, два гола и две результативные передачи форварда санкт-петербургского «Кристалла» Родриго помогли Бразилии набрать первые очки на турнире, а Швейцария забила пять мячей в третьем периоде и крупно обыграла Белоруссию. Чем запомнился четвёртый соревновательный день чемпионата мира по пляжному футболу в России — в материале RT.

Реабилитация Бразилии

После первого тура 14-кратные чемпионы мира сенсационно не имели в своём активе ни одного очка и делили последнее место в группе C. Поэтому к их игре в матче с Сальвадором было приковано всеобщее внимание. Ещё одна неудача хотя и не перечёркивала, но заметно снижала шансы бразильцев на попадание в 1/4 финала. А ведь подобного с ними не случалось ни разу в истории пляжного футбола.

И к середине второго тайма подопечные Жилберто Да Косты находились в непростом положении. Усилиями Родриго они уже на второй минуте вышли вперёд, но затем пропустили дважды. Эксон Пердомо реализовал пенальти, а Франк Веласкес наказал Лукао за нерасторопность. Сальвадорец мастерски сработал в прессинге и совершил перехват, после чего неотразимо пробил в дальний верхний угол.

Однако бразильцы не сдались и в третьем периоде не только вышли вперёд, но и выиграли с преимуществом в два мяча (4:2). Главным героем встречи стал нападающий санкт-петербургского «Кристалла» Родриго, поучаствовавший в каждом из четырёх голов сборной. Сначала он реализовал штрафной удар и оформил дубль, а затем поочерёдно ассистировал игроку «Крыльев Советов» Фелипе и своему партнёру по клубу Маурисиньо. Последний к тому же имел шансы на дубль, но не смог забить с девяти метров.

Разгром Белоруссии

Таким образом, Бразилия не только реабилитировалась за поражение в первом туре, но и сразу получила возможность вырваться на первое место в группе C. Это могло произойти, если бы выявление победителя в противостоянии Швейцарии и Белоруссии затянулось до серии пенальти. Однако этого не случилось. Четвертьфиналисты прошлого чемпионата мира, провалив стартовый период, впоследствии подтвердили своё превосходство в классе.

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После первых 12 минут Белоруссия неожиданно вела с комфортной разницей в счёте. Подопечные Нико пропустили уже на 65-й секунде, но с седьмой по 12-ю минуту трижды огорчили противника. Причём если гол Деяна Станковича боковыми ножницами не был лишён элегантности, то взятия ворот Элиотта Муну были скорее трудовыми. Два момента были реализованы после ударов головой после кроссов с фланга, а последний — в результате длинного ввода мяча вратарём.

Однако удержать преимущество белорусам не удалось. Перелом наметился уже во втором периоде, когда швейцарцы сократили отставание. А по ходу заключительного отрезка коллектив Нико и вовсе развалился — за неполные девять минут он позволил сопернику забить ещё пять раз. Гленн Ходель и всё тот же Станкович оформили по дублю, причём Деяну он помог выйти на пятое место в гонке бомбардиров турнира. Отличился даже голкипер Муну, неотразимо пробивший со штрафного. Как итог — 7:3 в пользу подопечных Анджело Ширинци, главного тренера всё того же «Кристалла».

Сенсационное поражение Португалии

Самым неожиданным событием очередного игрового дня чемпионата мира по пляжному футболу стала неудача действующих обладателей трофея. Лидер рейтинга национальных команд ничего не смог поделать с бомбардирами Сенегала — Раулем Менди, Мандионе Дианем и Нину Диаттой. Первые двое оформили по дублю, а последний набрал два очка по системе «гол + пас». Как итог — поражение Португалии со счётом 3:5.

Подопечным Мариу Нарсизу должно быть вдвойне обидно, ведь они дважды вели по ходу встречи. На десятой минуте этому поспособствовал великолепный удар через себя в исполнении Вона, а на 25-й — неотразимый выстрел Андре Лоуренсу со штрафного. Беда в том, что в обоих случаях сенегальцам потребовалось меньше 30 секунд, чтобы восстановить паритет. На острие дважды оказывался Менди.

Однако главным антигероем матча стал голкипер португальцев. Сначала он чересчур увлёкся атакой и позволил соперникам поразить пустые ворота, а затем неудачно обработал пас от партнёра и совершил потерю в метре от створа — ещё один гол. Апогеем же стала красная карточка, полученная за полторы минуты до конца основного времени. Ещё один обрез привёл к тому, что вратарю пришлось рукой останавливать мяч после удара соперника. На повторе сложно сказать, было это сделано в штрафной или за её пределами, но рефери без доли сомнения удалил футболиста. В меньшинстве «европейские бразильцы» пропустили ещё дважды.

Два гола Уругвая в концовке

Для Уругвая матч с Оманом имел ключевое значение. Да, обе команды проиграли в первом туре группового этапа, но если сборная Омана неожиданно дала бой Португалии, то коллектив Хермана Парильо потерпел разгромное поражение от Сенегала со счётом 1:6. С учётом того, что одним из важнейших критериев при определении места в квартете являются именно забитые мячи, это серьёзно осложнило южноамериканцам задачу по выходу в плей-офф.

Уругвайцам было необходимо брать верх над главным аутсайдером группы (если исходить из рейтинга), и им это удалось, хотя и не без труда. Несмотря на мощный старт и преимущество в два мяча после первых двух периодов, спокойно довести матч до победы не удалось. Ответственным за это стал один из лидеров Омана Салим Аль-Заджали, менее чем за три минуты отметившийся голом и передачей.

Всё шло к ничьей и овертайму, что вряд ли могло пойти на пользу хоть одной из сборных. Но в ключевой момент Уругваю удались образцовые атаки, по своей структуре напоминавшие контрвыпады из большого футбола. Сначала Матиас Кабрера ассистировал Сантьяго Миранде и набрал третий балл за результативность (1 + 2), а затем второй раз в роли ассистента выступил и Николас Белья. Окончательный счёт на табло установил Луис Квинта. Примечательно, что всё это произошло с разницей в 15 секунд — 4:2