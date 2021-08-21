В серии пенальти: как Россия вымучила победу над Парагваем на ЧМ по пляжному футболу

Сборная России в серии пенальти обыграла Парагвай в матче группового этапа домашнего чемпионата мира по пляжному футболу и гарантировала себе путёвку в четвертьфинал. Подопечные Михаила Лихачёва во второй встрече подряд не сумели одержать победу в основное время. За минуту и 53 секунды до конца третьего периода они позволили сопернику отыграться. В овертайме команды обменялись голами. Главным героем серии пенальти стал резервный вратарь Станислав Кошарный, который сумел отразить один удар.

Сборная России выходила на матч второго тура группового этапа с Парагваем, уже зная об исходе встречи между Японией и США. Американцы вновь смогли дать фавориту бой, но всё же потерпели поражение — 3:4. Таким образом, победа гарантировала подопечным Михаила Лихачёва выход в плей-офф домашнего мундиаля.

По идее, отечественный коллектив был обязан её добиваться. Достаточно того факта, что он занимает в мировом рейтинге четвёртое место, тогда как соперник — девятое. Да и результаты команд на первенствах планеты несопоставимы. Россияне дважды поднимались на высшую ступень пьедестала почёта, в то время как оппонент лишь однажды вышел в четвертьфинал, а до 2013-го вовсе не мог квалифицироваться в финальную стадию.

Однако ещё в первом туре подопечные Хоакина Эмилио Моласа продемонстрировали, что готовы дать бой любому, едва не отобрав очки у действующего полуфиналиста ЧМ Японии. Поэтому Лихачёв призвал подопечных с уважением отнестись к третьему коллективу Южной Америки по итогам отборочного этапа.

«То, что они проиграли, ещё больше замотивирует их в матче второго тура с нашей командой», — предположил специалист.

Подтверждали слова тренера и результаты предыдущих встреч с парагвайцами на чемпионатах мира. В 2013-м отечественный коллектив обыграл дебютанта лишь в дополнительное время благодаря голу Дмитрия Шишина (4:3) и не пустил соперника в плей-офф. Россия в итоге защитила титул и завоевала золото.

Спустя два года команды вновь попали в одну группу. Испытал проблемы действующий чемпион и на этот раз. Латиноамериканцы быстро забили два мяча и вели в счёте большую часть встречи, но в заключительном периоде пропустили трижды и проиграли — 5:7. Лучшим в составе российской команды опять стал Шишин, оформивший хет-трик.

Первый период оставил довольно неоднозначное впечатление. С одной стороны, хозяева здорово начали матч. Если в противостоянии с США они регулярно пропускали на старте 12-минуток, то на этот раз забили. 11 секунд хватило чтобы открыть счёт. Алексей Макаров, забивший победный мяч американцам, воспользовался забросом от Максима Чужкова и с левой нанёс великолепный удар в дальнюю девятку.

Казалось, после такого соперник может «поплыть», но этого не произошло. Напротив, гости завладели инициативой, а подопечным Лихачёва пришлось действовать вторым номером, хотя они и не позволяли оппонентам спокойно начинать атаки.

Тем не менее возникало ощущение, что фаворит в любой момент способен прибавить и увеличить преимущество. Да и моменты возникали часто. Например, Фёдор Земсков после заброса партнёра чудом не попал головой в ближний угол. А Макаров едва не оформил дубль ударом со штрафного. Парагвайцев спасла штанга.

Однако всё изменил совершенно неожиданный гол вратаря в середине периода. Жоао Андрес Ролон сделал дальний выстрел, и мяч оказался в сетке. Дежуривший впереди нападающий гостей вовремя нагнулся, и Чужков попросту не успел среагировать.

Так игра пошла по совершенно нежелательному сценарию, и, забегая вперёд, спокойную победу России одержать не удалось. Ролон же, сравняв счёт, поймал кураж и до перерыва совершил несколько ярких сейвов.

Продолжил он выручать и во втором периоде. Не успели команды вернуться на площадку, как Земсков грамотно заработал пенальти. Это был отличный шанс вновь вывести сборную вперёд, но Фёдор девятиметровый не реализовал. Он пробил достаточно слабо на удобной для голкипера высоте, и Жоао Андрес парировал выстрел оппонента в левый от себя угол.

А вскоре латиноамериканцы вовсе вышли вперёд. И вновь не обошлось без Ролона. Вратарь сильно ввёл мяч в игру, а Макаров крайне неудачно обработал его. По сути, от ноги футболиста снаряд отскочил прямо на Милцадеса Медину, который воспользовался ошибкой соперника.

Лишь после этого отечественный коллектив наконец завёлся. И на первый план снова вышел вратарь. Как и в матче с США, Чужков уступил своё место Станиславу Кошарному, и эта замена полностью себя оправдала. В середине второго периода голкипер нанёс сильный удар со своей половины, и снаряд влетел в сетку с рикошетом от головы оппонента. Так или иначе, гол записали на вратаря.

А затем настала очередь его полевых партнёров забивать. За три минуты и 42 секунды до сирены Кирилл Романов в попытке нанести выстрел через себя фактически выполнил результативную передачу на Бориса Никанорова, который с нескольких метров мимо створа не промахнулся и записал на свой счёт третий мяч на турнире.

В заключительной 12-минутке россияне, казалось, контролировали ход встречи и спокойно убивали время. Скорее у них имелась возможность увеличить преимущество в счёте, чем у парагвайцев спастись. Например, Никаноров был близок к тому, чтобы оформить дубль, но головой пробил в перекладину и едва не получил травму.

К сожалению, немного концентрации подопечным Лихачёва не хватило. За минуту и 53 секунды до конца уже другой голкипер парагвайцев Сауль Роландо Гонсалес наудачу нанёс удар от собственных ворот и мяч вновь влетел в сетку. Правда, на этот раз его подправил в створ Карлос Карбальо.

Так России вновь пришлось играть дополнительное время. Оно началось для хозяев крайне неудачно. По прошествии всего 40 секунд судьи назначили очень спорный пенальти в ворота отечественного коллектива за удар Макарова по голове сопернику. Нестор Игнасио Медина Чавес своего шанса не упустил.

Но Макаров тут же исправился. После розыгрыша мяча в центре поля он пробил в направлении чужого створа, и снаряд с сильным рикошетом от песчаной горки влетел в ближнюю девятку поверх рук Гонсалеса и головы защитников.

В результате судьба противостояния решилась только в серии пенальти. И главным героем в ней стал Кошарный. Резервный голкипер сборной России парировал неудачный удар Луиса Альберто Охеды и принёс команде тяжелейшую победу. Таким образом, двукратные чемпионы мира всё же гарантировали себе путёвку в плей-офф, но для того чтобы занять первое место в группе, нужно в основное время обыгрывать Японию.