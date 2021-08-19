Лихачёв объяснил, почему матч со сборной США по пляжному футболу вышел для россиян непростым
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Прежде всего важно было добиться результата. К счастью, удалось это сделать. Набрали два очка. Что касается игры, то она вышла непростой. Это связано с длительной церемонией открытия. Полчаса после разминки провели в ожидании. Это сказалось на дебюте. Второй период получился хорошим по качеству. Но ошибки свели все старания на нет. Будем готовиться к следующей игре, которая будет иметь колоссальное значение. Поздравляю команду с победой, что вытащили такой непростой матч. Хочется пожелать, чтобы в следующем показали лучший футбол и добились результата», — сказал Лихачёв после матча.
Во втором туре соревнований сборная России сыграет с командой Парагвая.
Ранее Дюков рассказал, чего ждёт от сборной России на ЧМ по пляжному футболу.