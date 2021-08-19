Лихачёв объяснил, почему матч со сборной США по пляжному футболу вышел для россиян непростым

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв подвёл итоги матча первого тура группового этапа чемпионата мира, в котором его подопечные в овертайме обыграли США (5:4).

«Прежде всего важно было добиться результата. К счастью, удалось это сделать. Набрали два очка. Что касается игры, то она вышла непростой. Это связано с длительной церемонией открытия. Полчаса после разминки провели в ожидании. Это сказалось на дебюте. Второй период получился хорошим по качеству. Но ошибки свели все старания на нет. Будем готовиться к следующей игре, которая будет иметь колоссальное значение. Поздравляю команду с победой, что вытащили такой непростой матч. Хочется пожелать, чтобы в следующем показали лучший футбол и добились результата», — сказал Лихачёв после матча.

Во втором туре соревнований сборная России сыграет с командой Парагвая.

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