Дюков рассказал, чего ждёт от сборной России на ЧМ по пляжному футболу

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду на успешное выступление национальной команды на чемпионате мира по пляжному футболу.
Дюков рассказал, чего ждёт от сборной России на ЧМ по пляжному футболу
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Вы знаете, что мы двукратные чемпионы мира. На прошлом первенстве были третьими. У нас опытная команда. Надеемся на успешное выступление сборной на турнире. Команда и тренерский штаб сделали всё для этого. Но это чемпионат мира. Тут принимают участие все сильнейшие сборные по пляжному футболу, лидеры. Но мы верим в себя и надеемся на успешное выступление», — сказал Дюков журналистам.

Чемпионат мира по пляжному футболу завершится 29 августа.

Ранее глава РФС рассказал, как играл в пляжный футбол.

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