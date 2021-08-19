Дюков рассказал, чего ждёт от сборной России на ЧМ по пляжному футболу
- РИА Новости
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«Вы знаете, что мы двукратные чемпионы мира. На прошлом первенстве были третьими. У нас опытная команда. Надеемся на успешное выступление сборной на турнире. Команда и тренерский штаб сделали всё для этого. Но это чемпионат мира. Тут принимают участие все сильнейшие сборные по пляжному футболу, лидеры. Но мы верим в себя и надеемся на успешное выступление», — сказал Дюков журналистам.
Чемпионат мира по пляжному футболу завершится 29 августа.
Ранее глава РФС рассказал, как играл в пляжный футбол.